Президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила, что Россия пытается контролировать Молдову через энергетический шантаж, организацию демонстраций и подготовку государственного переворота.

Санду утверждает, что Москва стремится разделить молдавское общество, используя кибератаки и другие методы вмешательства.

В ответ Макрон заверил, что Франция и Европейский Союз поддержат Молдову в случае попыток вмешательства. «Молдавский народ может гордиться своей мирной борьбой за свободу, которая представляет собой вызов для России и Владимира Путина», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, Макрон анонсировал открытие французской миссии по обороне в Молдове для обучения местных военных.

Внутриполитическая ситуация в Молдове резко обострилась на прошлой неделе, когда непризнанное Приднестровье обратилось к России с «призывом о защите», а президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузской автономии, обсудив «действия молдавских властей против автономии».

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.