ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Молдова – следующее поле столкновения?
На пресс-конференции с Макроном президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в энергошантаже и попытках госпереворота. Макрон пообещал Кишиневу поддержку
Молдова – следующее поле столкновения?
Майя Санду и Эмманюэль Макрон на пресс-конференции / Фото: Reuters / Others
7 марта 2024 г.

Президент Молдовы Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявила, что Россия пытается контролировать Молдову через энергетический шантаж, организацию демонстраций и подготовку государственного переворота.

Санду утверждает, что Москва стремится разделить молдавское общество, используя кибератаки и другие методы вмешательства.

В ответ Макрон заверил, что Франция и Европейский Союз поддержат Молдову в случае попыток вмешательства. «Молдавский народ может гордиться своей мирной борьбой за свободу, которая представляет собой вызов для России и Владимира Путина», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, Макрон анонсировал открытие французской миссии по обороне в Молдове для обучения местных военных.

Внутриполитическая ситуация в Молдове резко обострилась на прошлой неделе, когда непризнанное Приднестровье обратилось к России с «призывом о защите», а президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузской автономии, обсудив «действия молдавских властей против автономии».

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us