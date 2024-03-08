Верхняя палата парламента Швейцарии (Сенат) проголосовала 21-19 в пользу конфискации российских активов в пользу Украины. Нижняя палата парламента приняла аналогичное решение еще в прошлом году.

Речь идет о $8 млрд активов российского ЦБ и государственных предприятий, которые хранятся в банках Швейцарии.

Вопрос изъятия активов ЦБ РФ стал предметом ожесточенных дебатов в Швейцарии, где соблюдение конфиденциальности в ключевой банковской отрасли и традиция нейтралитета страны имеют высокую ценность. Ряд сенаторов высказали опасения относительно того, не повредит ли конфискация активов нейтралитету Швейцарии.

Решение обеих палат парламента открывает возможность правительству Швейцарии принять закон, разрешающий использовать замороженные активы стран-агрессоров для выплаты репараций атакованным странам.

«Факты действительно очевидны, Россия серьезно нарушила международное право. Она должна возместить причиненный ущерб», — заявил глава МИД страны Игнацио Кассис.

«Проводятся международные обсуждения относительно механизмов компенсации, и Швейцария участвует в них с своими знаниями, навыками и всей своей историей в этой области», — пояснил министр на заседании Сената.

При этом он подчеркнул: долговременная позиция Швейцарии — позиция хорошо вооруженного военного нейтралитета.

Следующий шаг страны — установить международно-правовую основу, необходимую для разработки механизма репараций на глобальном уровне.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швейцария поддержала пострадавших украинцев, выделив около $3,4 млрд.

Правительство также намерено выделить около 1,5 млрд швейцарских франков Украине между 2025 и 2028 годами. Кроме того, Швейцария планирует принять конференцию по украинской «формуле мира» позже в этом году.

Однако Берн соблюдает нейтралитет, когда дело касается поставок оружия Киеву. Швейцария не разрешает странам, которые имеют швейцарское вооружение, повторно экспортировать его в Украину.