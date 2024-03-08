В начале своего обращения президент Байден высказал мнение, что Украина в силах противостоять агрессивным действиям России под управлением Путина, но для эффективного сопротивления необходимо продолжать поставки военной помощи из Вашингтона.

«Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат», — сказал Байден.

Глава США подчеркнул, что американские военные не участвуют в конфликте на территории Украины, придерживаясь выбранного курса в политике.

«Но теперь помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы отказались от нашего лидерства в мире», - добавил президент США.

Президент подчеркнул значение недавнего принятия Швеции в члены НАТО, отметив, что это событие дополнительно укрепило единство и мощь НАТО, которое Байден описал как «наиболее влиятельный военно-политический альянс в истории мировой политики».

Президент также коснулся ситуации на Ближнем Востоке, упомянув последние пять месяцев кризиса в Газе.

«Мы работаем без остановки, чтобы немедленно установить перемирие, которое продлится как минимум шесть недель. Это позволит вернуть заложников домой, облегчить невыносимый гуманитарный кризис и создать что-то более долговечное. Соединенные Штаты возглавляют международные инициативы по доставке гуманитарной помощи в Газу», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден упомянул о жертвах среди мирного населения в Газе, подчеркнув усилия США по обеспечению безопасности в регионе.

«Единственным реальным решением является создание двух государств. Я говорю это как давний сторонник Израиля и единственный американский президент, посетивший Израиль во время войны. Нет другого пути, который гарантировал бы безопасность и демократию Израиля. Нет другого пути, который гарантировал бы, что палестинцы смогут жить мирно и с достоинством. Нет другого пути, который гарантировал бы мир между Израилем и всеми его арабскими соседями, включая Саудовскую Аравию», — отметил президент.

Президент Байден также высказался по поводу распространенного мнения о том, что Китай опережает США в экономическом и политическом плане.

«Они ошибаются. Америка на подъеме. У нас лучшая экономика в мире. С тех пор, как я пришел к власти, наш ВВП вырос. И наш торговый дефицит с Китаем упал до самой низкой точки за более чем 10 лет», — заявил Байден.

Президент также упомянул о противодействии США несправедливым экономическим практикам Китая и об обеспечении стабильности в Тайваньском проливе.

«Мы хотим конкуренции с Китаем, но не хотим конфликта. И мы находимся в более сильной позиции, чтобы выиграть конкуренцию за XXI век в соревновании с Китаем или с кем бы то ни было еще», — заключил американский лидер.