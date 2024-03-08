Египет перешел на плавающий курс своей валюты и объявил о соглашении с Международным валютным фондом (МВФ) об увеличении кредитной линии с $3 млрд до $8 млрд. Цель кредита — стабилизация экономики, пострадавшей от острой нехватки иностранной валюты, в том числе из-за атак хуситов на суда в Красном море, а также из-за стремительного роста инфляции.

Операция по переходу к плавающему курсу египетского фунта, вместе с резким повышением ключевой процентной ставки, призвана снизить инфляцию и привлечь больше иностранных инвестиций. Эти меры, объявленные Центральным банком Египта (ЦБЕ), были одними из ключевых требований МВФ для увеличения кредита. 7 марта ЦБЕ повысил ключевую процентную ставку на 600 базисных пунктов до 27,75%.

После объявления нововведений египетский фунт начал резкое падение: в течение нескольких часов валюта потеряла более 60% своей ценности по отношению к доллару. К концу дня банки просили за $1 более 50 египетских фунтов — хотя днем ранее курс держался на отметке 31 фунт за $1.

Плавающий курс — давний механизм МВФ. Стоимость валюты с таким курсом определяется ежедневно трейдерами на мировых рынках, а не государственным банком. Таким образом, плавающая валюта ограничивает вмешательство властей в монетарную политику.

Кроме того, глобальные трейдеры обычно отказываются от валют плохо управляемых экономик, поддерживая их низкую стоимость. Инвесторы часто «наказывают» страны, которые наращивают огромные дефициты или массово печатают денежную массу, чем вызывают инфляцию. «Черные рынки» возникают как раз тогда, когда правительство устанавливает стоимость своей валюты выше того, что считает рынок. Именно это и произошло в Египте.

Проблемы египетской экономики возникли из-за многолетней жесткой экономии правительства, пандемии коронавируса, а также последствий российско-украинской войны — Египет считается крупнейшим в мире импортером пшеницы. С начала конфликта страна фактически осталась без поставок из Черноморского региона.

Сказалась на экономике и война в секторе Газа. Атаки хуситов на морские пути в Красном море снизили доходы от Суэцкого канала, который приносит львиную долю валютных доходов Египта. Атаки заставили суда объезжать канал и плыть вокруг Африки.