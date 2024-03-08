По данным «Аль-Джазиры», трагедия произошла после неудачного сброса гуманитарной помощи с воздуха, контейнеры с которой приземлились в жилом районе Шейх Радван, к северо-западу от города Газа. По меньшей мере два палестинца погибли и еще один ранен.

На видео, снятых местными журналистами, видно, как более десятка контейнеров, сброшенных с самолета, падают на высокой скорости в районе башен Аль-Файруз.

«Люди ждали падения, когда заметили приближение грузов. Тогда группа людей укрылась на строительной площадке», — рассказал Аль-Джазире один из очевидцев.

«Один из пакетов упал на стройплощадку, в результате чего она обрушилась, убив и ранив находившихся внутри людей. Я бросился на помощь находившимся внутри людям, когда понял, что среди них был мой двоюродный брат. Теперь он мертв», — сообщил очевидец.

В воскресенье США провели первую воздушную операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу: три военных самолета сбросили на парашютах более 30 000 порций еды. Сообщается, что операция была проведена совместно с ВВС Иордании.

Палестинцы говорят, что объем помощи, доставляемой по воздуху, слишком мал по сравнению с потребностями голодающего населения Газы.

«Это бессмысленно. Большая часть помощи попадает в море или в районы, контролируемые израильской армией. Тысячи людей бегут за несколькими посылками с помощью. С нами будто играют в игры», — сказал Ахмад Мансур, житель юга Газы.

«Я не могу понять, почему мир не может оказать давление на Израиль, чтобы тот впустил грузовики с гуманитарной помощью. Почему нельзя защитить гуманитарных работников, чтобы они справедливо распределяли помощь? Неужели наш новый девиз: «Мы будем есть и получать лекарства, только если нам повезет поймать что-то, падающее с неба»?» — добавил он.