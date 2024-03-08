ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Правительство Израиля - фашисты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с резкой критикой в адрес израильского правительства за политику в отношении палестинцев, назвав их «убийцами»
Президент Эрдоган: Правительство Израиля - фашисты
Президент Эрдоган на мероприятии Турецкого молодежного форума (TÜGVA) / Others
8 марта 2024 г.

В ходе выступления на мероприятии Турецкого молодежного форума (TÜGVA) президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался о текущей ситуации на территории Газы и Палестины, а также о нарушениях в Иерусалиме.

Турецкий лидер подчеркнул, что «жестокость в Газе достигла невиданных масштабов», и призвал мировое сообщество решительно выступить против «геноцидальной политики Израиля». Глава государства также обратил внимание на позицию США и европейских стран, заявив, что «они вошли в историю как покровители убийц женщин и детей» и призвал их пересмотреть свою политику по отношению к Израилю.

Президент Эрдоган дал резкую оценку израильскому руководству, назвав правительство Израиля под руководством Нетаньяху «убийцами». Он также добавил, что они «воры», грабящие «земли, сады, урожай и деревья» палестинского народа.

«Так называемые поселенцы, группа воров, осуществляют эти грабежи под надзором и с поддержкой судебной системы, армии и полиции израильского государства. Правительство Израиля – лжецы», — выступил турецкий президент.

В заключение своего выступления президент Эрдоган охарактеризовал израильское правительство как «фашистов», идущих по пути нацистской идеологии, стремящейся уничтожить различные расы под лозунгом расового превосходства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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