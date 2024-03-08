На совместной конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом украинский президент Владимир Зеленский отметил значение Турции и ее дипломатических усилий по установлению мира в Украине.

«Сегодня мы говорили много о нашей формуле мира. <…> Особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы. Что касается формата. Мы не видим представителей России на этом саммите», - подчеркнул президент.

При этом он допустил, что Россия может быть приглашена после разработки плана по установлению справедливого мира.

«Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — заявил Зеленский.

Глобальный саммит мира должен пройти в этом году в Швейцарии на уровне лидеров более 150 стран. Предполагается, что в рамках этой дипломатической инициативы Украины будет разработан план, а затем подготовлен совместный документ, который затем будет передан российской стороне.

Зеленский передал Эрдогану список украинских пленных в РФ для помощи в их освобождении.

«Я передал сегодня список граждан Украины, в частности крымских татар, которые были репрессированы Россией и содержатся в тюрьмах и лагерях, в чрезвычайно жестоких условиях», — сказал президент Украины на пресс-конференции.

Как подчеркнул украинский президент, до сих пор ни одному мировому лидеру не удалось вернуть крымских татар из российского плена.

«На сегодня я не вижу этого пространства для них, я не вижу возможности ни одного лидера мира вернуть крымских татар. Я сегодня прибыл с обновленным списком. И больно, что он обновляется, что их становится в списке больше. К сожалению, они не возвращаются домой. Здесь я рассчитываю на президента Эрдогана. Я уверен, что он сможет это сделать, по крайней мере попытается», — сказал он.