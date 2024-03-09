Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился с турецкими журналистами, чтобы оценить свои контакты в рамках заседания Стратегического механизма в Вашингтоне. Он подробно обсудил с официальными лицами США поддержку YPG/PKK со стороны Соединенных Штатов, необходимость принятия действий по FETÖ, а также двусторонние и региональные вопросы. В рамках встречи с американскими официальными лицами были обсуждены вопросы Газы, Сирии, Украины, а также вопросы энергетики, экономики и борьбы с терроризмом.

Фидан особо акцентировал внимание на важности диалога и необходимости прекращения кровопролития в Газе. Министр призвал к немедленному прекращению огня в палестинском эксклаве. «Немедленное прекращение великой трагедии и массового убийства, переживаемого нашими братьями в Газе, и принятие конкретных шагов в этом направлении стало неотъемлемой обязанностью», — заявил турецкий дипломат. Фидан обсудил возможные шаги Турции в этом направлении, а также довел до противоположной стороны ожидания Анкары от Соединенных Штатов.

Глава МИД также указал на поддержку YPG/PKK со стороны США, подчеркнув, что это не только военная помощь, но и обучение, что представляет угрозу для безопасности Турции. Министр подчеркнул: «Турция ведет и будет продолжать вести борьбу в рамках законных национальных и международных правовых рамок против всех угроз».

Касаясь FETÖ, Фидан сообщил, что довел до сведения американских коллег, что террористическая организация по-прежнему представляет угрозу и что США должны предпринять шаги в этом направлении.

Министр также коснулся украинского кризиса, подчеркнув важность диалога для предотвращения дальнейших рисков. «Нам нужна платформа для диалога. <...> Это необходимо для остановки этой войны», — сказал он. Вместе с тем министр признал, что в настоящий момент Россия и Украина не готовы сесть за стол переговоров.

Фидан выразил надежду на возможность открытия новой страницы в турецко-американских отношениях с более позитивной повесткой дня и подчеркнул важность решения существующих проблем для достижения общих целей, включая увеличение объема торговли между двумя странами. Указав на существующее видение увеличения объема торговли между США и Турцией с 30 млрд до 100 млрд долларов, министр Фидан рассказал на переговорах о том, как достичь этой цели.

Фидан заявил, что политический процесс по F-16 завершен. По его словам, администрация Байдена проинформировала Конгресс, запустив технические процессы производства и поставки самолетов.

«Американская администрация продемонстрировала волю, проинформировав Конгресс по данному вопросу. После прохождения определенного процесса в Конгрессе был сформирован консенсус. Далее следует технический этап, который будет реализовываться совместно министерствами обороны и задействованными компаниями», — отметил дипломат.

Фидан отдельно затронул ситуацию с F-35. «Как известно, мы были частью этой программы, однако незаслуженно исключены из нее под предлогом вопросов, связанных с С-400. Мы придерживаемся своей позиции: у нас есть внесенный национальный взнос, и мы должны получить самолеты. Турция всегда готова к открытому и широкому обсуждению этих вопросов. <...> Мы полагаем, что Америка также должна быть открыта к этому, и между нами уже происходит обмен мнениями», — заявил глава турецкой дипломатии.