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Пакистан встречает нового президента
В парламенте Пакистана в субботу состоялось голосование, в результате которого на пост президента страны был избран представитель Пакистанской народной партии (ПНП) Асиф Али Зардари
Пакистан встречает нового президента
Асиф Али Зардари / Photo: Reuters
9 марта 2024 г.

На выборах Асиф Али Зардари набрал 411 голосов, опередив своего конкурента Махмуда Хана Ачакзая, который получил 181 голос.

Асиф Али Зардари, уже занимавший ранее должность президента с 2008 по 2013 год, был единым кандидатом от правящей коалиции, состоящей из Пакистанской народной партии и Пакистанской мусульманской лиги.

Президентские выборы прошли 9 марта, которые, согласно конституционным нормам страны, организуются либо месяцем позже после проведения парламентских выборов, либо за месяц до истечения срока полномочий действующего президента.

Предшествующие выборы в Национальное собрание Пакистана, состоявшиеся 8 февраля, принесли Пакистанской мусульманской лиге — 75 мест, а ПНП — 54. По итогам выборов обе партии сформировали коалиционное правительство.

Оппозицию в парламенте представляет «Единый суннитский совет», усилившийся за счет независимых депутатов, поддержанных Движением за справедливость.

Выборы в Пакистане происходили в условиях крайнего напряжения. Ранее в провинции Белуджистан произошли террористические атаки на офисы кандидатов. Эти взрывы унесли жизни 30 человек, и ответственность за них взяла на себя террористическая организация ДАЕШ.

3 марта лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф был избран новым премьер-министром Пакистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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