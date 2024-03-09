На выборах Асиф Али Зардари набрал 411 голосов, опередив своего конкурента Махмуда Хана Ачакзая, который получил 181 голос.

Асиф Али Зардари, уже занимавший ранее должность президента с 2008 по 2013 год, был единым кандидатом от правящей коалиции, состоящей из Пакистанской народной партии и Пакистанской мусульманской лиги.

Президентские выборы прошли 9 марта, которые, согласно конституционным нормам страны, организуются либо месяцем позже после проведения парламентских выборов, либо за месяц до истечения срока полномочий действующего президента.

Предшествующие выборы в Национальное собрание Пакистана, состоявшиеся 8 февраля, принесли Пакистанской мусульманской лиге — 75 мест, а ПНП — 54. По итогам выборов обе партии сформировали коалиционное правительство.

Оппозицию в парламенте представляет «Единый суннитский совет», усилившийся за счет независимых депутатов, поддержанных Движением за справедливость.

Выборы в Пакистане происходили в условиях крайнего напряжения. Ранее в провинции Белуджистан произошли террористические атаки на офисы кандидатов. Эти взрывы унесли жизни 30 человек, и ответственность за них взяла на себя террористическая организация ДАЕШ.

3 марта лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф был избран новым премьер-министром Пакистана.