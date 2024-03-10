Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за отвлечение внимания от совершаемых его режимом преступлений.

В субботу в своем заявлении на медиаплатформе X Алтун сказал, что никакая дезинформация не способна скрыть исторические злодеяния против мирных людей, совершенные под руководством Нетаньяху.

«Нетаньяху снова набросился на нашу страну, чтобы скрыть свои преступления. Никакая ложь, дезинформация и обман не смогут скрыть исторические массовые убийства, которые он совершил против невинных гражданских лиц», — написал Алтун.

Алтун противопоставил два типа мировых лидеров. Те, кто подобно Нетаньяху «жертвуют общечеловеческими ценностями и порядочностью ради эгоистичных политических целей» получат от истории клеймо разрушителя надежд на мир.

«История уже оценила его как самого губительного лидера как для региона, так и для его собственной страны», — написал чиновник.

Алтун добавил, что противоположные им лидеры привержены справедливости и ставят во главу угла мир и процветание, укрепляя добрые отношения с соседями. Такой фигурой Алтун назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Они будут работать день и ночь, чтобы улучшить жизнь своих граждан и добиться хороших отношений с соседями. Они будут отстаивать истину и справедливость в глобальных делах, потому что осознают, какое историческое бремя лежит на их плечах. Наш президент Эрдоган — один из таких лидеров», — заключил Алтун.