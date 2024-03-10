Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия новой линии метро Бакыркёй Сахиль – Бахчелиевлер – Гюнгёрен – Багджылар Киразлы в Стамбуле.

Президент заявил, что новая линия метро принесет турецкой экономике более 6 млрд долларов в течение следующих 25 лет. Линия длиной 8,4 километра с ежедневной пропускной способностью 1 миллион пассажиров имеет 7 станций.

Глава государства выразил гордость за достигнутый прогресс в развитии сети метрополитена города. Он отметил, что ее протяженность увеличилась до 348 километров, и обозначил планы по дальнейшему расширению.

Турецкий лидер анонсировал ближайшее завершение двух важных линий, которые сейчас находятся в стадии строительства: Стамбульский аэропорт – Арнавуткёй – Халкалы (длина 31,5 км) и Алтунизаде – Мечеть Чамлыджа – Боснийский бульвар (длина 4,5 км).

Эрдоган выразил свою гордость и счастье за возможность служить Стамбулу, отметив вклад значительных инфраструктурных проектов, таких как Мармарай, Евразийский туннель и мост Султана Селима Явуза, в улучшение городской жизни и сокращение времени в пути для жителей.

Он также объявил о планах реновации 650 тыс. домов в течение следующих 5 лет для повышения устойчивости города к землетрясениям и улучшения жилищных условий.

Помимо этого, президент Эрдоган представил планы по развитию транспортной системы Стамбула. В рамках улучшения транспортной системы города он озвучил планы по значительному расширению сети метрополитена. По его словам, к 2029 году протяженность линий метро должна достичь 650 километров, а в течение следующих 10 лет – превысить 1000 километров.

Также планируется удвоить долю морского транспорта в городских перевозках и построить два больших туннеля, которые облегчат перемещение между двумя частями города.