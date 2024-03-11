Согласно информации Центрального командования Вооруженных сил США, в ходе массированной атаки было уничтожено не менее 28 беспилотников. Помимо этого, французский военный корабль и истребители успешно сбили четыре боевых беспилотника.

Как уточнило британское Министерство обороны, Великобритания также присоединилась к оборонительным действиям.

Ранее представитель йеменских хуситов Яхья Сареа сообщил о запуске 37 дронов в направлении грузового судна и нескольких американских военных кораблей. В США подчеркивают, что в результате этих нападений ни один корабль не получил повреждений.

По данным издания Financial Times, из-за затруднений судоходства в Красном море, связанных с атаками хуситов на торговые суда, наблюдается значительное увеличение интереса к транспортировке грузов по железной дороге через Россию из Азии в Европу.

Немецкая фирма DHL отметила, что после переориентации контейнеровозов на более продолжительный маршрут в декабре, количество запросов на перевозки по российским железнодорожным путям подскочило на 40%.

RailGate Europe из Германии указывает на рост спроса в пределах 25-35%, в то время как нидерландская Rail Bridge Cargo сообщает о 31% приросте грузовых железнодорожных перевозок через РФ в текущем году, утверждается в статье.

С ноября 2023 года хуситы систематически атакуют суда в районе Красного моря. Хуситы утверждают, что их действия направлены против израильских судов или тех, что связаны с Израилем, в знак протеста против агрессии Израиля в Газе.