Об этом казахский лидер сказал в интервью азербайджанскому агентству АПА накануне своего визита в Баку.

«За относительно короткий в историческом разрезе период сотрудничество наших государств продемонстрировало свою жизнеспособность и определило контуры Тюркского мира как новой геополитической реальности. Наша задача, образно говоря, придать этому ростку с сильными генами устойчивое развитие», — заявил Токаев.

Кроме того, президент подчеркнул значительный потенциал стран, входящих в ОТГ.

«Вот только некоторые цифры: общая территория — около 4,5 млн квадратных километров, совокупный ВВП — свыше $1,5 трлн, население — больше 160 млн человек. Товарооборот внутри ОТГ достиг $42,3 млрд, а общий товарооборот тюркских стран с миром — порядка $1,3 трлн. Все страны Организации уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, представлены и активно работают в ключевых международных организациях. Полагаю, что для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно», — отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил оптимизм относительно будущего сотрудничества тюркских стран в рамках ОТГ, подчеркнув амбиции развития партнерства во множестве сфер, включая транзит, экономику, экологию, науку, образование, искусство, туризм, спорт и изучение общей истории.

«В связи с этим не могу не отметить работу других организаций, входящих в семью ОТГ, таких как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия. Они не только выполняют гуманитарно-просветительскую миссию, но и вносят огромный духовный заряд в жизнь наших народов», — добавил президент.

Токаев также акцентировал внимание на взаимодействии между Казахстаном и Азербайджаном в контексте ОТГ, подчеркнув единство взглядов на развитие организации. Он отметил, что обе нации активно участвуют во всех ключевых тюркских международных структурах, что является ярким доказательством общей стратегической линии и согласованной позиции по вопросам интеграции в рамках ОТГ.