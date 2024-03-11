Израильская полиция в ночь на 11 марта не пустила палестинцев в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Сотни мусульман собрались у стен мечети для того, чтобы совершить первую молитву Таравих священного месяца Рамадан. Однако, по данным палестинского Вакфа (управления по делам религии), израильские полицейские пропустили в мечеть только женщин и мужчин старше 40 лет.

Как передает агентство «‎Анадолу»‎, у одного из входов в святыню произошли столкновения, израильские правоохранители избили прихожан мечети.

Действия полиции противоречат решению, которое 5 марта озвучило израильское правительство. В заявлении накануне Рамадана законодатели сообщили, что вопреки требованию крайне правых партнеров по коалиции, в частности, министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, Израиль не будет ограничивать вход в мечеть Аль-Акса во время Рамадана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил ультраправым еврейским поселенцам войти в мечеть Аль-Акса, которая считается третьей по святости в исламе после мечетей в Мекке и Медине. По негласному соглашению между мусульманским Вакфом и властями Израиля, которые оккупировали Иерусалим в 1967 году, иудеям разрешается входить на территорию Храмовой горы (где расположена Аль-Акса), но запрещено проводить там религиозные обряды. В 2023 году группа радикальных поселенцев во главе с Бен-Гвиром вошла в комплекс Аль-Аксы во время еврейского праздника Песаха и спровоцировала массовые столкновения в районе святыни.

В этом году Рамадан проходит в условиях нарастающего напряжения на Западном берегу и в Иерусалиме в связи с израильской агрессией в Газе. За пять месяцев израильского вторжения в сектор было убито более 31 тыс. палестинцев.

Переговоры о прекращении огня на время Рамадана, которые вели ХАМАС и руководство Израиля при посредничестве США, Египта и Катара, завершились безрезультатно. Как сообщает египетская газета Al Qahera, Израиль не согласился с условием ХАМАС прекратить военные действия полностью. По данным издания, премьер Нетаньяху настаивает лишь на краткой паузе в боевых действиях, после чего намеревается продолжить военную агрессию и взять под контроль Рафах, где укрываются более 1,3 млн беженцев.