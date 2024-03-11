Этот фильм стал наиболее прибыльной украинской документальной картиной всех времен благодаря работе Мстислава Чернова, украинского журналиста и военного корреспондента, который провел съемки в первые 20 дней после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Вместе со своей командой Чернов фиксировал события, происходящие в Мариуполе, включая агрессивные действия России, разрушительные атаки и мучения, выпавшие на долю гражданского населения.

«Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал. Я хотел бы поменять этот «Оскар» на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!», — сказал Чернов после вручения.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также высказался по поводу присуждения украинскому фильму престижной награды.

«Мир увидел правду о преступлениях России. Наш фильм разбил вражескую пропаганду. Справедливость всегда побеждает», — подчеркнул Ермак.

Ранее фильм «20 дней в Мариуполе» получил множество наград на международных кинофестивалях.

В частности, в январе 2023 года картина завоевала приз зрительских симпатий на известном кинофестивале в Санденсе. Среди других заметных наград — отличие от Британской киноакадемии (BAFTA) за лучший документальный фильм, две награды от Critics Choice и премия от Режиссерской гильдии США.

В соответствии с предсказаниями критиков, основным победителем церемонии стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, повествующий о создателе американской атомной бомбы. Картина удостоилась семи статуэток «Оскар» из тринадцати номинаций.