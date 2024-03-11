Президент Чехии Петр Павел в интервью Чешскому телевидению заявил, что войска НАТО могут быть отправлены в Украину для осуществления «вспомогательной» деятельности. Это, по его словам, не нарушит международных правил. Его заявлениям предшествовала встреча с президентом Франции Макроном, который накануне затрагивал тему отправки западных войск в Украину.

«После аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что по сути было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую тогда входило более 15 стран и около 1000 человек», - напомнил президент Павел, в прошлом — глава Военного комитета НАТО.

По словам Павла, необходимо проводить четкое различие между развертыванием боевых войск и привлечением войск к небоевой деятельности, в которой НАТО уже имеет опыт.

«С точки зрения международного права и Устава ООН ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО <…> осуществлять вспомогательную деятельность в Украине», — отметил Павел.

«Вместо того, чтобы обучать украинских солдат на территории стран НАТО и перевозить тысячи военных в Польшу или Чехию, гораздо разумнее было бы перевезти несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и обучать там украинских солдат», - добавил он.

Отвечая на вопрос, поддержит ли он участие войск НАТО в прямой поддержке Украины на ее территории, Павел не стал отвечать отрицательно. Он также напомнил, что после начала российского вторжения в Украину Москва заявила, что любой, кто оказывает Украине какую-либо помощь, станет законной мишенью.

«Сегодня мы поставляем Украине стрелковое оружие, танки, крылатые ракеты средней дальности, а возможно, скоро будем поставлять самолеты. И при этом не было ни одного нападения на территорию НАТО», - сказал Павел, добавив, что Россия прекрасно знает о силе альянса.

Во время встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе президент Чехии уже давал аналогичные комментарии по этой же теме.

«Даже если на ее (Украины) территории будет проводиться тренировочная миссия, это не является нарушением каких-либо международных правил. И только от нас зависит, какую форму помощи мы выберем для предоставления Украине, если только мы останемся в рамках этого предела небоевого участия», - сказал тогда Павел.

Чешский президент стал одним из немногих европейских лидеров, поддержавших слова Макрона об отправке войск в Украину.