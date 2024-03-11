Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп не будет финансировать оборону Украины против российского вторжения, если его снова изберут президентом США.

«Он не даст ни копейки на войну между Украиной и Россией. Именно поэтому война закончится», — сказал премьер Орбан венгерскому телеканалу после встречи с Трампом в прошлую пятницу.

Во время своего визита в США Орбан не встретился с нынешним президентом Джо Байденом, который, как ожидается, станет главным соперником Трампа на президентских выборах в ноябре. Это нетипично для приезжающего в США иностранного лидера — проводить встречи с экс-руководителями или претендентами на высший государственный пост США, игнорируя при этом контакты с действующим руководством.

Дональд Трамп обещал закончить войну «в течение 24 часов», если будет избран, но не предоставил никаких подробностей.

«Если американцы не дадут денег, то европейцы в одиночку не смогут финансировать эту войну. И тогда война закончится», — добавил Орбан.

Венгерский лидер также заявил, что у Трампа есть «обстоятельный план» окончания войны, но, как и Трамп, не привел никаких деталей.

В свою очередь экс-президент США выразил восхищение своим бывшим венгерским коллегой во время встречи в особняке Трампа во Флориде.

«Нет никого лучше, умнее или лучшего лидера, чем Виктор Орбан. Он фантастический», - прокомментировал он визит Орбана.

Венгерский премьер-министр неоднократно подвергался резкой критике со стороны лидеров ЕС за тесные связи с президентом РФ Путиным после вторжения в Украину в 2022 году. В отличие от многих других западных стран, Орбан отказывается посылать оружие в соседнюю Украину. Он неоднократно заявлял, что Киев не в состоянии победить обладающую ядерным оружием Россию.

Лидеры ЕС все более обеспокоены тем, что второе президентство Трампа приведет к значительному сокращению военной и финансовой помощи США как Украине, так и альянсу НАТО.