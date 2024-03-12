Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер объявил о намерении направить 2 млрд долларов на учреждение нового глобального фонда по инфраструктуре. Этот фонд предназначен для «конкуренции с Китаем», предлагая надежные альтернативы инициативам, исходящим от КНР, и одновременно расширяя возможности для американских компаний.

Оставшиеся 2 млрд долларов намерены инвестировать в стратегические проекты в Индо-Тихоокеанском регионе, с целью «укрепления экономики партнеров, повышения эффективности управления и верховенства закона, расширения коммуникаций между странами-партнерами и поддержки их усилий, в том числе через многосторонние форумы, для повышения устойчивости партнеров и противодействия хищническим действиям».

Это финансирование станет частью глобальных усилий США, направленных на противодействие китайской инициативе «Один пояс, один путь», которая уже предоставила развивающимся странам значительные инвестиции.

По данным американских исследователей, с 2000 по 2021 годы Китай предоставил развивающимся странам финансовую помощь на сумму 1,34 трлн долларов. Заместитель госсекретаря Рич Верма заявил, что запрошенные средства позволят США инвестировать в экономическую мощь, сотрудничать с партнерами и противостоять вызовам, создаваемым Китаем.

На G20 в Индии Байден и Моди инициировали ускоренные инвестиции через Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGI), а страны G7 обязались инвестировать в развитие инфраструктуры развивающихся стран для противодействия китайскому проекту.