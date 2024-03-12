Иран, Россия и Китай 12 марта начали совместные морские учения, сообщает китайское Министерство обороны. Маневры будут проходить в акватории Персидского залива и Аравийского моря. Как ожидается, они продлятся неделю.
Учения, получившие название «Безопасная связь-2024», направлены на «укрепление морского сотрудничества» и «совместное обеспечение морской безопасности в регионе».
Минобороны КНР отметило, что направит в район учений «управляемый ракетный эсминец «Урумчи», управляемый ракетный фрегат «Линьи» и комплексный снабженческий корабль «Дунпинху».
Иранские государственные СМИ уточняют, что цель учений — «укрепление безопасности в регионе и расширение многостороннего сотрудничества стран-участниц».
Иранское агентство ИРНА сообщило, что за учениями будут наблюдать приглашенные военные представители из Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и Южной Африки.
Российские государственные СМИ сообщили, что в учениях примут участие корабли Тихоокеанского флота России во главе с крейсером «Варяг». Накануне флотилия прибыла в порт Чабахар в Иране.
В прошлом году эти же три страны уже проводили подобные учения в этом регионе.
В этом году маневры РФ, Ирана и Китая в акватории будут проходить в условиях повышенной напряженности в регионе из-за израильского вторжения в сектор Газа и продолжающихся атак йеменских хуситов на суда в Красном море.
На прошлой неделе лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси заявил, что с 19 октября прошлого года повстанцы выпустили 403 ракеты по 61 судну, что привело к масштабным нарушениям в международной торговле. Крупнейшие мировые логистические компании изменили маршруты своих судов — теперь грузы идут не через Красное море, а через южную оконечность Африки.
Лидер хуситов также пообещал, что движение увеличит атаки, если «жестокая и брутальная агрессия против Газы не прекратится».