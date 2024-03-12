Иран, Россия и Китай 12 марта начали совместные морские учения, сообщает китайское Министерство обороны. Маневры будут проходить в акватории Персидского залива и Аравийского моря. Как ожидается, они продлятся неделю.

Учения, получившие название «‎‎Безопасная связь-2024», направлены на «‎‎укрепление морского сотрудничества» и «‎‎совместное обеспечение морской безопасности в регионе».

Минобороны КНР отметило, что направит в район учений «‎‎управляемый ракетный эсминец «‎‎Урумчи», управляемый ракетный фрегат «‎‎Линьи» и комплексный снабженческий корабль «‎‎Дунпинху».

Иранские государственные СМИ уточняют, что цель учений — «‎‎укрепление безопасности в регионе и расширение многостороннего сотрудничества стран-участниц».

Иранское агентство ИРНА сообщило, что за учениями будут наблюдать приглашенные военные представители из Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и Южной Африки.

Российские государственные СМИ сообщили, что в учениях примут участие корабли Тихоокеанского флота России во главе с крейсером «‎Варяг»‎. Накануне флотилия прибыла в порт Чабахар в Иране.

В прошлом году эти же три страны уже проводили подобные учения в этом регионе.

В этом году маневры РФ, Ирана и Китая в акватории будут проходить в условиях повышенной напряженности в регионе из-за израильского вторжения в сектор Газа и продолжающихся атак йеменских хуситов на суда в Красном море.

На прошлой неделе лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси заявил, что с 19 октября прошлого года повстанцы выпустили 403 ракеты по 61 судну, что привело к масштабным нарушениям в международной торговле. Крупнейшие мировые логистические компании изменили маршруты своих судов — теперь грузы идут не через Красное море, а через южную оконечность Африки.

Лидер хуситов также пообещал, что движение увеличит атаки, если «‎‎жестокая и брутальная агрессия против Газы не прекратится».