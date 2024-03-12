За последние полсуток десять регионов России подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России, обвиняя в инцидентах Украину. По данным ведомства, было «перехвачено и уничтожено» 25 дронов, а также сообщается о сбитых ракетах над Белгородской областью.

Атакованы Курская, Белгородская, Брянская, Ленинградская, Московская, Орловская, и Тульская области. Еще один дрон был перехвачен над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В Белгородской области также были сбиты восемь реактивных снарядов «Вампир» и одна ракета «Точка-У».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех взрывных устройствах, в результате чего пострадали два жителя Шебекина, повреждены дома и дороги, а несколько сел остались без электричества. В Орле беспилотник ударил по нефтехранилищу, вызвав пожар, в результате чего эвакуировали 17 человек.

Аналогичная ситуация произошла в Нижегородской области, где из-за атаки дрона загорелась нефтебаза. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что пожар был потушен без нарушения работы железной дороги.

Кроме того, в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолета Ил-76. Пилоты пытались увести машину от жилых кварталов.

По сообщению Минобороны РФ, самолет потерпел крушение во время планового полета из-за возгорания одного из двигателей при взлете. На борту находились 15 человек (8 членов экипажа и 7 пассажиров). Экипаж попытался совершить аварийную посадку, но самолет упал в районе кладбища. Судьба экипажа пока неизвестна.

Ростовская область стала десятым регионом, подвергшимся атаке дрона за последние полсуток, сообщил мэр Таганрога Андрей Фатеев.

Атаки беспилотников стали частью череды инцидентов, последовавших за началом полномасштабного вторжения России в Украину. В результате боевые дроны регулярно совершают налеты на российские регионы. Министерство обороны России утверждает, что атаки ведутся с украинской территории, однако Киев, как правило, не комментирует эти заявления.