Россия производит почти в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа поставляют для войны в Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на разведданные НАТО.

По оценкам спецслужб, РФ нарастила производство за последние два года до уровня 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц. В год военные предприятия России могут производить до 3 млн боеприпасов, говорится в оценке разведслужб.

Неназванный источник CNN уточнил, что США и страны ЕС вместе взятые поставляют Украине только 1,2 млн снарядов в год. В декабре прошлого года глава Минобороны ФРГ Борис Писториус признал, что Евросоюз не сможет выполнить обещанную Киеву поставку 1 млн боеприпасов к марту 2024 года.

Проблема, как пишет канал, в том что, западные оружейные концерны очень медленно разворачивают производственные мощности. США намерены выйти на производство 100 тыс. снарядов в месяц лишь через два года, к концу 2025 года. При этом даже тогда это будет в три раза меньше, чем производит Россия. Однако, как отмечает CNN, сейчас даже эта цель выглядит туманной, поскольку Конгресс блокирует выделение $60 млрд для помощи Украине.

По данным канала, российские войска в Украине в сутки выпускают более 10 тыс. снарядов, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены оперировать только 2 тыс. снарядов. Представители европейских разведок в беседах с CNN сообщили, что соотношение еще хуже на некоторых участках фронта.

«‎‎Главная проблема, на которую мы сейчас обращаем внимание, — это боеприпасы, <...> потому что именно здесь Россия действительно обладает значительным производственным преимуществом», — добавил неназванный представитель НАТО.

Источник CNN отметил, что артиллерийские заводы в РФ работают в круглосуточном режиме. Кроме того, Москва импортирует боеприпасы из Ирана и Северной Кореи.

По данным западных разведслужб, Иран в 2023 году отправил РФ по крайней мере 300 тыс. артиллерийских снарядов. КНДР предоставила России более 6 тыс. контейнеров с боеприпасами, содержащими миллионы снарядов.