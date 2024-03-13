«Подсудимый обвиняется в выдаче распоряжений на убийства, пытки, жестокие действия и необоснованные аресты в роли главы оборонительных бригад и руководителя военных операций в Хаме», — отмечается в документе прокуратуры.

Свои преступления Рифат Асад предположительно совершил, будучи военным командиром в 1982 году.

По информации Reuters, Рифат Асад получил прозвище «мясник из Хамы» за его участие в подавлении восстания оппозиции в этом городе. По подсчетам швейцарских федеральных прокуроров, в ходе данных событий погибло от 3 до 60 тыс. человек, преимущественно мирных жителей.

Обвинения будут представлены в федеральном уголовном суде города Беллинцона.

После приговора во Франции за злоупотребление сирийскими государственными фондами, с последующим четырехлетним заключением, Рифат Асад получил разрешение от своего племянника, сирийского лидера Башара Асада, на возвращение в воюющую Сирию.

В 2013 году против него была подана жалоба организацией TRIAL International, активно занимающейся защитой прав жертв и стремящейся к привлечению к ответственности лиц, подозреваемых в международных преступлениях.

Уголовное дело против Асада в Швейцарии осуществляется на основе универсальной юрисдикции, разрешающей преследование за преступления против человечности, военные преступления и геноцид, вне зависимости от места их совершения.

Швейцарские правоохранительные органы начали расследование после установления факта пребывания Асада на территории страны.