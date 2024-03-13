«Когда началась война и прервала мой путь, я почувствовал глубокую печаль и разочарование. Однако я понял, что Бог готовит меня для развития моего призвания. Моя вера крепнет среди испытаний войны, растет день ото дня благодаря ежедневным чтениям молитвы Розария, жизнеописаний святых. Горячо молюсь за установление прочного мира на Святой Земле, особенно в нашем городе Газа», — цитирует в своей позавчерашней статье американская газета National Catholic Register Сухейля Шади Абу Дауда, 18-летнего христианина из Газы.

Как и сотни других христиан в Газе, Абу Дауд и его семья покинули свой дом и последние пять месяцев живут в помещении латинского прихода Святого Семейства на севере Газы.

За четыре месяца бомбардировок три процента из примерно тысячи палестинских христиан, проживающих в Газе, были убиты, еще больше ранены и перемещены, что заставило лидеров общин выразить обеспокоенность по поводу возможного уничтожения всей палестинской христианской общины в Газе, умоляя о поддержке со стороны мирового христианского сообщества.

Нынешняя эскалация в осажденном эксклаве продолжает долгую историю нападений, уничтожений и изгнаний палестинской христианской общины в Газе, Иерусалиме и на Западном берегу. С 2007 года небольшая, но давняя христианская община в Газе сократилась с трех тысяч до примерно одной тысячи человек, проживающих сегодня в секторе. На Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме более многочисленная палестинская христианская община, насчитывающая около 50 000 человек, столкнулась с аналогичным сокращением за последние несколько десятилетий.

Журналист и обозреватель Рамзи Баруд считает, что Израиль стремится представить конфликт с палестинцами как религиозный, чтобы в свою очередь позиционировать себя как осажденное еврейское государство на фоне огромного мусульманского населения на Ближнем Востоке. Продолжающееся существование палестинских христиан, по словам журналиста, не вписывается в эту израильскую повестку дня.

В декабре Папа Римский Франциск осудил убийство израильским снайпером двух христианских женщин, укрывавшихся в католической церкви в секторе Газа. Заместитель мэра Иерусалима Флёр Хассан-Нахум отреагировала на сообщения, заявив, что в Газе «нет христиан» и «нет церквей».

За два месяца до этого Израиль нанес авиаудар по церкви Святого Порфирия, в результате которого погибли по меньшей мере 18 палестинских христиан. Авиаудар нанес ущерб зданию церкви и разрушил соседнее здание, принадлежащее церковному комплексу.

Молчание Запада по поводу бедственного положения христиан, вызванного израильской агрессией в эксклаве, разительно контрастирует с возмущением, выраженным всего за несколько лет до этого в связи с нападениями на общины христианских меньшинств в Ираке и Сирии.

«Христиане в Ираке и Сирии являются хорошими христианами, которых нужно защищать, но не из-за какой-либо врожденной христианской идентичности или культуры, а потому, что они подвергаются нападению со стороны ДАЕШ, врага Америки. Но христиан в Палестине не следует защищать, поскольку они имеют несчастье подвергнуться нападению со стороны Израиля, который является верным союзником Америки», — пишет старшая преподавательница кафедры международного развития Королевского колледжа Лондона Майсун Сукарие.