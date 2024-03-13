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Китай стал мощнее США и России
Эксперт из разведывательного отдела Министерства обороны США выразил мнение, что Китай значительно превосходит Россию и США в разработке гиперзвуковых вооружений
Китай стал мощнее США и России
Китай значительно превосходит Россию и США в разработке гиперзвуковых вооружений / Photo: Reuters
13 марта 2024 г.

На слушаниях в американском Конгрессе главный научный аналитик управления Пол Фрейстлер заявил, что Китай обладает наиболее обширным запасом гиперзвуковых вооружений, способных нести как ядерные, так и традиционные боеголовки.

Фрейстлер особо выделил ракету DF-17, которая была введена в эксплуатацию в 2020 году и может достигать целей на дистанции до 1600 км. В 2021 году китайский гиперзвуковой ракетный блок в ходе испытаний успешно совершил полет вокруг Земли.

«В то время как Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукого оружия, и, судя по всему, поставили системы на боевое дежурство, Китай опережает Россию и по количеству таких систем и по инфраструктуре, необходимой для их поддержки», — подчеркнул американский эксперт.

Согласно утверждениям представителей Пентагона, Россия обладает тремя разновидностями гиперзвукового вооружения, которые были задействованы в операциях против Украины.

Фрейстлер добавил, что за последние двадцать лет Китай активно занимается научными изысканиями, разработкой и тестированием таких вооружений.

Кроме того, он упомянул, что с 2014 года Китай проводит испытания межконтинентальных ракет с гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками и разрабатывает гиперзвуковые двигатели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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