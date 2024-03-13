Барнетт проработал инженером по контролю качества в Boeing 32 года. Он стал известен после интервью New York Times в 2019 году, где вместе с другими сотрудниками выразил обеспокоенность по поводу игнорирования Boeing вопросов безопасности на заводе в Чарльстоне.

Барнетт выявил наличие металлических опилок над проводкой систем управления полетом в нескольких самолетах, подчеркивая, что это могло привести к катастрофическим последствиям. При попытках донести проблему до руководства его перевели на другое производство в том же городе.

Подтверждение находки металлической стружки Федеральным авиационным управлением США привело к выпуску директивы по ее очистке, на что Boeing заявила о соблюдении требований и улучшении конструкции деталей.

В 2019 году в интервью BBC Барнетт обратил внимание на новую проблему безопасности в Boeing. Инженер заявил, что каждая четвертая кислородная маска, задействованная в случае чрезвычайной ситуации, может выйти из строя.

Boeing отверг эти утверждения, однако было установлено, что минимум 53 неисправные детали исчезли на одном из заводов и были потеряны.

Барнетт подал в суд на Boeing, утверждая, что компания очернила его и мешала его карьере после того, как он поднял вопросы безопасности. Этот судебный процесс Барнетт вел до своей смерти.

На прошлой неделе Барнетт давал показания по судебному делу после иска от Boeing. 9 марта его нашли мертвым в машине на парковке у отеля в Южной Каролине. По данным полиции, причиной смерти стала рана, которую Барнетт «нанес сам себе». Расследование инцидента все еще продолжается.