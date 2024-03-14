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Иран, РФ и Китай проводят учения
Военные корабли трех стран встретились в Оманском заливе для проведения совместных учений. В РФ утверждают, что это рутина, в Иране ссылаются на обостренную обстановку в регионе
Иран, РФ и Китай проводят учения
Иран, РФ и Китай проводят учения / Photo: Reuters
14 марта 2024 г.

Военные корабли Китая, России и Ирана начали проводить на этой неделе учения в Оманском заливе. В них приняли участие более 20 кораблей из трех стран. По заявлению Минобороны Китая, учения «направлены на укрепление морского сотрудничества и защиту регионального мира и стабильности». Похожие формулировки озвучены и ведомствами Ирана и РФ.

Китай направил на учения эсминец с управляемыми ракетами и фрегат с управляемыми ракетами, Россия направила крейсер «Варяг» из состава Тихоокеанского флота, а Иран предоставил ряд кораблей, включая фрегаты и быстроходные катера, как сообщают государственные СМИ.

Согласно сообщению российского государственного информагентства ТАСС, учения проходят уже в шестой раз с 2018 года. В иранских же СМИ подчеркивается особенность текущей обстановки в регионе.

«Совместные учения проходят в период повышенной напряженности в регионе, которая грозит перерасти в более широкий региональный конфликт», — сообщают иранские источники, имея в виду конфликт в Газе.

Иранский контр-адмирал Амроллах Нозари заявил, что учения охватывают 17 000 квадратных километров моря в районе, имеющем стратегическое значение для всего мира.

«В этом районе находятся три из пяти стратегических проливов в мире, расположенных в северной части Индийского океана, которая является важнейшим узлом для мировых энергопотоков и торговли», — цитирует Нозари иранское информагентство Tasnim.

В иранском отчете также отмечается, что в этом году военно-морские силы страны задействуют новые суда, «оснащенные для длительных океанских миссий» и вооруженные передовым оружием «отечественной разработки». Что это за оружие, не уточняется.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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