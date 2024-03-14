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Саммит безопасности в Ираке
В Багдаде начался саммит по вопросам безопасности. На повестке дня стоят темы, связанные с противодействием терроризму, безопасностью и развитием военного партнерства между Турцией с Ираком
Саммит безопасности в Ираке
Яшар Гюлер, Хакан Фидан и Ибрагим Калын / Фото: АА / Others
14 марта 2024 г.

В столице Ирака, Багдаде, начался саммит по вопросам безопасности с участием министра иностранных дел Хакана Фидана, министра национальной обороны Яшара Гюлера и руководителя Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагима Калына.

В повестке дня обсуждений находятся вопросы борьбы с терроризмом, безопасности и военного сотрудничества. Это второй саммит по вопросам безопасности после декабрьской встречи в Анкаре.

На столе переговоров лежат вопросы разработки общего понимания в борьбе с терроризмом и конкретные шаги, которые могут быть предприняты в этом направлении.

В то время как в Ираке продолжается процесс ликвидации террористической организации PKK, Турция также планирует вывести свои отношения с Багдадом на новый уровень с помощью проекта «Путь развития». Реализация этого проекта создаст прямой торговый путь из Ирака в Турцию, начиная от Персидского залива.

На саммите в Багдаде также будут обсуждаться вопросы энергетики. В этом контексте будут рассмотрены разработка иракских природных газовых ресурсов и их отправка на международные рынки, а также возобновление работы нефтепровода Ирак - Турция.

Кроме того, ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ирак в апреле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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