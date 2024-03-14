В столице Ирака, Багдаде, начался саммит по вопросам безопасности с участием министра иностранных дел Хакана Фидана, министра национальной обороны Яшара Гюлера и руководителя Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагима Калына.

В повестке дня обсуждений находятся вопросы борьбы с терроризмом, безопасности и военного сотрудничества. Это второй саммит по вопросам безопасности после декабрьской встречи в Анкаре.

На столе переговоров лежат вопросы разработки общего понимания в борьбе с терроризмом и конкретные шаги, которые могут быть предприняты в этом направлении.

В то время как в Ираке продолжается процесс ликвидации террористической организации PKK, Турция также планирует вывести свои отношения с Багдадом на новый уровень с помощью проекта «Путь развития». Реализация этого проекта создаст прямой торговый путь из Ирака в Турцию, начиная от Персидского залива.

На саммите в Багдаде также будут обсуждаться вопросы энергетики. В этом контексте будут рассмотрены разработка иракских природных газовых ресурсов и их отправка на международные рынки, а также возобновление работы нефтепровода Ирак - Турция.

Кроме того, ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ирак в апреле.