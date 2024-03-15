На Дальнем Востоке, в частности, на Чукотке и Камчатке, избирательные пункты начали работу в 23:00 по московскому времени 14 марта.

За месяц до этого, 25 февраля, начался этап предварительного голосования, в рамках которого, по словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, свой выбор сделали 2,3 млн граждан. В общей сложности в списке избирателей числятся 112 309 947 лиц, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами.

Процедура выборов президента происходит также в оккупированном Крыму и на территориях Украины, находящихся под контролем РФ — в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

На выборах президента РФ зарегистрированы четыре кандидата: нынешний президент Владимир Путин (идущий как самовыдвиженец), Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Ранее Европейский парламент принял решение не отправлять своих представителей для наблюдения за президентскими выборами в России. Согласно официальному сообщению, такой шаг обусловлен стремлением избежать поддержки процесса, который «не отвечает установленным международным стандартам демократии».

Владимир Путин находится у власти в России с начала 2000-х. Он дважды избирался президентом в 2000-е годы: в 2000 и 2004 годах, когда президентский мандат ограничивался четырьмя годами. В 2008 году произошла важная политическая рокировка: Дмитрий Медведев занял президентское кресло, а Путин стал руководить правительством.

К 2012 году Путин решил баллотироваться на третий срок, продолжительность президентских полномочий которого увеличилась до шести лет. В 2018 году он вновь возглавил страну, уже в четвертый раз. А летом 2020 года в России внесли изменения в Конституцию, дав Путину право участвовать на выборах еще дважды и потенциально продлить свое правление до 2036 года.