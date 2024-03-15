«Мы получаем много провокационных звонков, угроз. Мы знаем о планах проведения антироссийских акций вокруг наших посольств и консульств и будут попытки проникнуть в наше посольство. Не столько для того, чтобы помешать выборам, поскольку это не получится, сколько для того, чтобы усложнить ситуацию и просто испортить нам настроение», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В тот же четверг, министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил ТАСС о предполагаемых масштабных кибератаках на инфраструктуру голосования во время выборов.

За сутки до старта выборов российское правительство запретило въезд в страну для 227 американцев, обвинив их в «антироссийской деятельности».

Согласно заявлению МИД РФ, запрещенные к въезду американцы «причастны к разработке, реализации и оправданию» политики США в отношении России. В документе также упомянуто, что эти меры являются ответом на «постоянно расширяющиеся санкции» США против граждан России.

В перечне, опубликованном на сайте российского министерства, находятся представители американской администрации, бизнес-кругов, СМИ, а также десятки профессоров и сотрудников научных центров.

По информации «Немецкой волны», список российских санкций включает в себя свыше 2 тыс. имен американцев, что является ответной мерой на ограничения, введенные США против российских граждан, предприятий и институтов, особенно после начала военных действий России в Украине.