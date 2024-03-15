Отчаянные палестинцы вынуждены сталкиваться с насилием со стороны Израиля и рискуют жизнями, стремясь получить еду. В результате израильского удара по очереди за продуктами в Газе как минимум 20 человек погибли, еще 155 получили ранения, сообщил Минздрав сектора.

Ожидается, что количество жертв будет возрастать, поскольку раненые по-прежнему доставляются в больницу, заявил доктор Мохаммад Граб, работающий в отделении неотложной помощи больницы Аль-Шифа. Очевидцы на месте событий сообщили о десятках погибших.

Минздрав эксклава заявил, что инцидент «‎‎произошел в результате нападения израильских оккупационных сил на группу граждан, ожидающих гуманитарную помощь, чтобы утолить свой голод в Газе».

«‎Медицинские бригады не в состоянии справиться с объемом и характером полученных ранений в больницах северной части сектора Газа из-за ослабленных медицинских и человеческих ресурсов‎», — говорится в заявлении Министерства.

Атака произошла на фоне крайнего голода и бедности в осажденной эксклаве из-за суровых ограничений Израиля на поставки помощи в Газу. По данным агентств ООН, более полумиллиона человек напрямую столкнулись с риском голодной смерти.

Нападение израильских сил произошло на улице Кувейти в Газе — это место до этого было обозначено как площадка, где грузовики с гуманитарной помощью могут разгрузить еду. В этом месте собирались десятки людей, отчаянно нуждающихся в припасах.

Израильские военные отрицают свою причастность к атаке, однако не привели каких-либо доказательств. Между тем опрошенные CNN очевидцы сообщили, что улица Кувейти была атакована танками или артиллерийскими орудиями со стороны Израиля.

«‎Израильские оккупационные силы продолжают практиковать политику убийства невинных граждан, ожидающих помощь‎», — констатировал Махмуд Басаль, представитель гражданской обороны Газы.