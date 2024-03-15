Отчаянные палестинцы вынуждены сталкиваться с насилием со стороны Израиля и рискуют жизнями, стремясь получить еду. В результате израильского удара по очереди за продуктами в Газе как минимум 20 человек погибли, еще 155 получили ранения, сообщил Минздрав сектора.
Ожидается, что количество жертв будет возрастать, поскольку раненые по-прежнему доставляются в больницу, заявил доктор Мохаммад Граб, работающий в отделении неотложной помощи больницы Аль-Шифа. Очевидцы на месте событий сообщили о десятках погибших.
Минздрав эксклава заявил, что инцидент «произошел в результате нападения израильских оккупационных сил на группу граждан, ожидающих гуманитарную помощь, чтобы утолить свой голод в Газе».
«Медицинские бригады не в состоянии справиться с объемом и характером полученных ранений в больницах северной части сектора Газа из-за ослабленных медицинских и человеческих ресурсов», — говорится в заявлении Министерства.
Атака произошла на фоне крайнего голода и бедности в осажденной эксклаве из-за суровых ограничений Израиля на поставки помощи в Газу. По данным агентств ООН, более полумиллиона человек напрямую столкнулись с риском голодной смерти.
Нападение израильских сил произошло на улице Кувейти в Газе — это место до этого было обозначено как площадка, где грузовики с гуманитарной помощью могут разгрузить еду. В этом месте собирались десятки людей, отчаянно нуждающихся в припасах.
Израильские военные отрицают свою причастность к атаке, однако не привели каких-либо доказательств. Между тем опрошенные CNN очевидцы сообщили, что улица Кувейти была атакована танками или артиллерийскими орудиями со стороны Израиля.
«Израильские оккупационные силы продолжают практиковать политику убийства невинных граждан, ожидающих помощь», — констатировал Махмуд Басаль, представитель гражданской обороны Газы.