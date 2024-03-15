ПОЛИТИКА
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Европа выведет AliExpress на чистую воду
Еврокомиссия начала расследование в отношении торговой платформы AliExpress, принадлежащей китайскому технологическому гиганту Alibaba
Европа выведет AliExpress на чистую воду
Еврокомиссия начала расследование в отношении AliExpress / Photo: Reuters
15 марта 2024 г.

Европейская комиссия начала официальное расследование для выяснения, соответствует ли деятельность интернет-платформы AliExpress установленным требованиям Европейского акта о цифровых услугах, который ранее стал поводом для проверок других IT-компаний. Эту информацию распространила пресс-служба комиссии.

По итогам первичного анализа информации, комиссия решила углубить расследование деятельности AliExpress, касаясь защиты прав потребителей и соответствия ряду критериев: эффективности мер против распространения нелегального контента и манипуляции с ним, механизмов реагирования на жалобы пользователей, проверки достоверности информации от продавцов и прозрачности алгоритмов рекомендаций и рекламы.

В процессе расследования комиссия будет продолжать сбор данных и, при необходимости, обращаться с запросами к руководству AliExpress. С апреля 2023 года, учитывая количество активных пользователей в ЕС, AliExpress был классифицирован как особо крупная онлайн-платформа, что налагает на нее дополнительные обязательства по защите прав и безопасности пользователей.

Новый Акт о цифровых услугах, предписывающий строгие правила по модерации контента и прозрачности для пользователей, начал действовать с осени 2023 года и обязателен для всех онлайн-платформ с 17 февраля.

Еврокомиссия уже провела аналогичные расследования в отношении таких компаний, как TikTok и X. Два больших сайта для взрослых, классифицированные как «особо крупные платформы» и подпавшие под усиленное внимание, инициировали судебные иски против Европейского союза, оспаривая введенные изменения в правилах контентной модерации. Такие крупные технологические игроки, как TikTok и Meta, также предпринимают попытки оспорить определенные решения ЕС, касающиеся их деятельности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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