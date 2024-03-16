В субботу министр экономики Уэльса Вон Гетинг одержал победу на выборах лидера Лейбористской партии Уэльса. Теперь он готовится стать первым лидером правительства полуавтономного региона, имеющим африканское происхождение.

Гетинг, сын валлийца и замбийки, станет первым темнокожим лидером правительства не только в Великобритании, но и в Европе.

«Сегодня мы переворачиваем страницу в книге истории нашей нации. Истории, которую мы пишем вместе», — сказал Гетинг в своей победной речи.

Гетинг с небольшим преимуществом обошел министра образования Джереми Майлза на внутрипартийных выборах. На посту лидера лейбористов он заменит Марка Дрейкфорда. 69-летний Дрейкфорд объявил в прошлом году о намерении уйти в отставку после выборов преемника.

После того как в среду кандидатура Гетинга будет утверждена валлийским парламентом, Сенедде, где Лейбористская партия является крупнейшей, он станет пятым по счету первым министром с момента создания национального законодательного собрания Уэльса в 1999 году.

Как только Гетинг займет этот пост, три из четырех правительств Великобритании будут возглавляться лидерами небелой этнической принадлежности. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак имеет индийские корни, а первый министр Шотландии Хамза Юсаф родился в семье британских пакистанцев. Северная Ирландия возглавляется совместно Мишель О’Нил и Эммой Литтл-Пенгелли. Таким образом в Великобритании впервые не будет белых мужчин в качестве глав правительств.

Уэльс, население которого составляет около 3 млн человек, является одной из четырех частей Соединенного Королевства вместе с Англией, Шотландией и Северной Ирландией. Британское правительство в Лондоне отвечает за оборону, международные дела и вопросы, охватывающие все Соединенное Королевство, в то время как региональные администрации в Кардиффе, Эдинбурге и Белфасте контролируют образование и здравоохранение.