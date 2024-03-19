Рассуждения о тюркских языках в России стоит предварить несколькими вводными замечаниями касательно того, какие факторы влияют на их состояние.

Диаспора или коренные обитатели?

Политику России по отношению к таким языкам, как татарский, башкирский, чувашский, якутский, хакасский и т.д., стоит оценивать не по меркам стран, в которых этнолингвистические меньшинства представлены диаспорами народов, имеющих свои государства, а по меркам стран, в состав которых исторически входят народы, живущие на своих землях.

Иначе говоря, языковые права татар или чувашей в России нужно сравнивать не с аналогичными у марокканцев и тунисцев во Франции или армян и греков в Турции, а с таковыми же у каталонцев и басков в Испании, шотландцев и ирландцев в Великобритании, франкоязычных квебекцев в Квебеке и так далее.

Помнит ли народ свой язык?

Состояние языков всех коренных нерусских народов в России, мягко говоря, оставляет желать лучшего, и разница между ними в этом смысле — это разница не между плохим и хорошим, а между плохим и очень плохим.

Очень плохим оно является в целом у финно-угорских народов, пока еще терпимым у таких народов Кавказа, как чеченцы, знание своего языка у которых еще держится на приемлемом для сохранения этнической идентичности уровне. Тюркские народы в целом находятся где-то посередине, хотя положение различных тюркских языков также отличается.

Как работает «языковая фабрика»?

Несмотря на попытку «заболтать проблему», у описанного положения дел есть очень простое объяснение. И оно заключается не в объективном различии уровня развития и потенциала языков, как это зачастую пытаются представить адвокаты «добровольной ассимиляции».

К примеру, если говорить о России, то русский язык в ней воспроизводится и расширяет свой ареал за счет поглощения носителей иных языков коренных народов не только благодаря наличию у него своей высокой культуры, включая развитую литературу и т.п. Еще в начале XX века эта высокая культура практически не имела отношения к предкам подавляющего большинства нынешних носителей стандартизированного русского языка, которые стали ими благодаря развитию дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования, массового книгопечатания, развития радио и телевидения на этом языке. Иначе говоря, перефразируя одного французского социального философа, речь идет о «языковой фабрике», которая только и в состоянии обеспечивать народам воспроизводство и развитие их языков в современных условиях.

Однако в случае с русским языком фактором его воспроизводства и экспансии является не только наличие у него такой «фабрики», но и его статус государственного языка в России де-юре и де-факто, что выражается, во-первых, в его обязательности для всех граждан России, во-вторых, в политике государственного протекционизма по отношению к нему. Так, например, федеральными законами «О государственном языке», «О защите прав потребителей», «О рекламе», постановлениями местных органов власти прямо ограничивается публичное использование иностранных слов в названиях организаций, на вывесках, в рекламе и т.д. И все это несмотря на то, что вроде бы русскому языку благодаря его развитости не угрожает исчезновение.

Таким образом, доминирование и экспансия русского языка объясняются не столько уровнем его развития, сколько комплексной государственной политикой во всех сферах, связанных с языком. Ни у одного другого языка в России нет ничего сопоставимого, начиная от системы образования на нем в цепи «детские сады — школы — училища — институты», до обязательности применения в публичной сфере на местном уровне, уже не говоря про ограничение использования других языков. Поэтому абсолютно закономерно, что языки, у которых всего этого нет, поглощаются языком, у которого это есть.

Разные тюрки: примеры татарского, башкирского и чувашского языков

Языки коренных тюркских народов России представлены алтайским, балкарским (карачаевским), башкирским, долганским, кумыкским, ногайским, татарским, тофаларским, тувинским, хакасским, чувашским, чулымским, шорским и якутским языками. Формат колонки не позволяет рассмотреть все случаи, поэтому я остановлюсь на состоянии языков четырех разных народов, имеющих свои номинальные национально-государственные образования в составе РФ.

Татары — второй по численности народ России и ее крупнейший тюркский народ. Начиная с конца XIX века, пожалуй, именно татарам среди других тюркских народов России удалось создать инфраструктуру и продукты модерной национальной культуры с многочисленными газетами, журналами, книгами, учебниками, театрами, школами. А в 90-е годы прошлого века Татарстан добился статуса без пяти минут независимого государства, связанного с Россией двусторонним договором 1994 года, который впоследствии был упразднен при Владимире Путине. Поэтому состояние татарского языка сегодня показательно для состояния других тюркских языков.

По данным последней всероссийской переписи населения 2021 года, за десять лет, прошедших с предыдущей переписи, количество говорящих на татарском языке в масштабах всей России сократилось на 24,7%. Причем в Татарстане, который рассматривается многими как национальная республика татар, ситуация немногим лучше — там количество татароязычных сократилось на 21,3%. А в 2022 году единый республиканский экзамен по татарскому языку в «национальной республике татар» решила сдавать лишь одна школьница. Комментарии тут, что называется, излишни.

Башкиры — титульный народ Башкортостана, крупной республики в составе РФ, с признания которой в 1919 году началось развитие советско-российского федерализма. Этнолингвистическая статистика по Башкортостану по ряду причин традиционно вызывает сомнения, поэтому дадим слово человеку, который занимается проблематикой башкирского языка, причем, будучи встроенным в существующую систему. По словам заместителя директора Института истории, языка и литературы в Уфе Тимура Мухтарова, за последнее десятилетие количество обучающихся на башкирском языке сократилось в 1,5 раза и продолжает падать. Главная причина — разрушение системы образования на башкирском языке и переход в обучении и общении на русский даже в моноэтнических башкирских населенных пунктах. По мнению Мухтарова, по показателям цифровизации контента на башкирском языке он фактически находится на пороге цифровой смерти.

Чуваши — крупнейший православный тюркский народ России. Состояние его языка интересно рассмотреть потому, что, в отличие от многих республик России, в Чувашии титульный народ пока еще находится в абсолютном большинстве — 57,70% по последней переписи населения (по предыдущей было 67,69%). То есть чувашей в Чувашии большинство. А как обстоит дело с их языком?

По данным последней переписи, родным для себя чувашский язык указали 65% чувашей по сравнению с 85%, как было в 1989 году. О реальных же показателях чувашского языка позволяют судить результаты исследования в школах республики, проведенного еще в 2012 году (с тех пор ситуация в целом, как видно по данным переписи, только ухудшилась) Чувашским государственным институтом гуманитарных наук. В ходе него выяснилось, что 62% школьников-чувашей сами считают, что плохо понимают чувашский и только 29% более или менее свободно могут на нем говорить. 80% школьников-чувашей заявили, что говорят дома с родителями только по-русски, а 17% используют в общении с родителями и чувашский. При этом от 81% до 93% школьников-чувашей заявили, что по разным критериям престижности и полезности знание чувашского языка в Чувашии не дает никакой пользы.

Весьма показательна и разница в ответах на следующие вопросы, заданные чувашским школьникам и их сверстникам из Ирландии и Страны басков в Испании, в которых языки титульных народов борются за сохранение. На вопрос, хотите ли вы, чтобы ваши дети владели вашим родным языком, «да» ответили в Чувашии, Ирландии и Басконии: 34%, 89%, 96% соответственно. А на вопрос, хотите ли вы, чтобы ваш родной язык чаще использовался в вашем обществе, соответственно: 21,5%, 91%, 94%.

Якутская развилка

Отдельно стоит рассмотреть и состояние и перспективы якутского языка, который в отличие от рассмотренных выше объективно угасающих языков сегодня находится на развилке.

Текущие показатели у якутского весьма неплохие — его считают своим не более 90% этнических якутов и около 80% говорят на нем достаточно свободно. Это коррелирует с благоприятной в целом для якутов этнодемографической динамикой в названной их именем республике. С 33% якутов в общей численности населения республики в 1989 году к 2021 году они увеличили свой удельный вес до 55,3%, что соответствует скорее динамике постсоветских национальных государств вроде Казахстана, а не номинальных российских республик. Многие эксперты особенно отмечают цифровой бум якутского языка, что делает его почти уникальным среди нерусских языков в России. На якутском появляются фильмы, ролики, рок- и эстрадная музыка, приложения для изучения языка для гаджетов.

Отталкиваясь от этих показателей, можно говорить о достаточно высоком уровне национального самосознания якутов, проявляющего себя и в состоянии их языка. Показателен в этом смысле скандал, случившийся в 2022 году, когда министр экономики республики, якутка Майя Данилова в своем телеграм-канале опубликовала видео с Петербургского экономического форума на якутском языке. Это вызвало негодование аудитории с колонизаторскими комплексами, включая комментарии о том, что Якутии тоже нужна «денацификация». В таком поведении данной публики ничего уникального нет, чего не скажешь об уверенном в себе поведении республиканского министра, характерном опять же скорее для независимых государств, чем для большинства российских республик.

Еще один пример такого столкновения якутского возрождения с «русским миром» — удаление Роскомнадзором с российских видеосерверов популярного якутского фильма «Айта» с якутским взглядом на историю и действительность, охарактеризованным российскими властями как «противоречащий принципам единства народов России».

Тем не менее якутское самосознание вообще и якутский язык в частности испытывают не только политическое давление со стороны «русского мира». При неплохих на данный момент показателях владения якутами своим языком динамика такова, что с каждым новым поколением эти цифры ощутимо снижаются и по количеству, и по качеству. Если выстроить возрастную линейку группы якутов 60 лет и старше, 50 лет и старше, 40 лет и старше, 30 лет и старше, 20 лет и старше, то окажется, что с каждым поколением знание и использование родного языка падает примерно на 10-20%. То же касается и процента желающих учить своих детей на якутском языке, который ощутимо снижается в каждом последующем поколении.

Решения паллиативные и комплексные

В данном коротком обзоре, разумеется, не раскрыты не только положение языков остальных коренных тюркских народов России, но и многие аспекты проблем тех языков, положение которых было бегло рассмотрено выше.

Тем не менее, можно смело утверждать, что при всей возможной разнице положений и проблем тех или иных тюркских языков коренных народов РФ, принципиально они не отличаются. Более того, то же можно сказать абсолютно обо всех языках коренных нерусских народов России, положение которых отличается только степенью запущенности их проблем и запасом прочности, позволяющим продержаться до того момента, когда их кардинальное решение станет возможным.

Если затрагивать в этом контексте вопрос о заинтересованности данных народов в поддержке их языков со стороны лигнвистически родственных зарубежных народов и стран, ответ на него будет очевиден — конечно, они в этом заинтересованы. Это касается как взаимодействия российских тюрок с зарубежными тюрками, так и взаимодействия российских финно-угров с зарубежными финно-уграми, которым, как известно целенаправленно препятствует Кремль.

С другой стороны, называя вещи своими именами, даже наличие такого сотрудничества, равно как и любых других дополнительных, но несистемных мер поддержки рассматриваемых языков, принципиально их проблему не решит. Опыт как независимых финно-угорских стран в сравнении с российскими финно-уграми, так и независимых тюркских стран в сравнении с российскими тюрками наглядно демонстрирует, что является кардинальным способом решения проблемы развития национальных языков в современных реалиях.

Если же исходить из невозможности, по крайней мере в данный исторический момент, создания полноценного национального государства, то таким решением может быть хотя бы полноценная национальная автономия, которая существует в упомянутых Стране Басков, Каталонии или франкоязычном Квебеке. От номинальных «национальных республик» в России они отличаются тем, что государственное образование, делопроизводство и общение в публичном секторе в них в обязательном порядке осуществляются на языке этой автономии, что и делает его изучение и использование не просто полезным, но и необходимым для жизни в них. Без этого, как показывает практика, языки, являющиеся обязательными и кроме того, обладающие форой в виде инерции их доминирования и интенсивного развития на фоне подавления непризнанных языков, рано или поздно поглощают последние.