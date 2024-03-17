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Тюркский язык под угрозой исчезновения в Иране
Внесенный в список национального нематериального наследия халаджский язык сталкивается с угрозой исчезновения из-за сокращения числа его носителей. Активисты акцентируют внимание на необходимости сохранения этого древнего тюркского языка
Тюркский язык под угрозой исчезновения в Иране
Иран / Фото: AA / Others
17 марта 2024 г.

Халаджский язык, принадлежащий к огузской ветви тюркских языков, был внесен в список нематериального национального наследия Ирана. Об этом сообщает официальное информационное агентство Ирана IRNA.

Халаджский язык распространен в Центральной провинции Ирана. Заместитель директора по культурному наследию Центральной провинции Хусейн Махмуди отметил, что халаджский язык испытывает серьезную угрозу из-за ограниченного числа его носителей.

Представитель управления не уточнил, есть ли у властей конкретные планы по спасению языка от исчезновения. Тем не менее было указано, что регистрация фольклора, связанного с халаджским языком, включая пословицы, местные стихи и загадки, в качестве национального наследия может способствовать сохранению этого важного культурного достояния.

Махмуди также сообщил, что халаджский язык используется в городе Талхаб и в некоторых деревнях городов Фарахан, Аштиан, Тафреш и Арак в Центральной провинции. Сегодня халаджский, один из древнейших тюркских языков, находится на грани исчезновения и используется лишь малым числом людей.

Алиаскер Джамраси, активист по защите и сохранению халаджского языка, в 2019 году в беседе с иранским СМИ сообщил, что в Иране на халаджском языке говорят 19 тыс. человек. Он отметил, что 50 лет назад носителей языка было 42 тыс. Джамраси подчеркнул, что халаджский тюркский входит в число языков, находящихся под угрозой исчезновения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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