Австрия не будет вступать в НАТО, таких намерений у республики нет. Об этом 17 марта заявил министр иностранных дел страны Александр Шалленберг. Политик уточнил: Вена не стремится стать членом альянса, поскольку привержена политике нейтралитета, который имеет для всех жителей страны высокую ценность.

Заявления Шалленберга прозвучали на фоне вступления в НАТО Швеции и Финляндии, которые долгое время (Финляндия с 1940-х, а Швеция еще с 1800-х годов) соблюдали военный нейтралитет. Обе скандинавские страны подали заявки на членство в НАТО вскоре после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Турция выражала озабоченность тем, что обе страны укрывают у себя террористов РКК, а также допускают проявления исламофобии, в частности, акции с сожжением Корана. В итоге Хельсинки и Стокгольм обязались устранить препятствия и изменить свое законодательство. Финляндия присоединилась к альянсу в апреле 2023 года, а заявка Швеции была одобрена лишь в феврале 2024 года.

Шалленберг также заявил, что Австрия не считает нужным дискутировать об отправке западных войск в Украину. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил такую перспективу, призвав отказаться от «‎красных линий»‎ в отношениях с Москвой.

Глава МИД Австрии назвал эти дискуссии излишними. Он уточнил: Вена не направит своих военных в Украину и не будет передавать оружие Киеву. Однако страна продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине.

В 2022 году на фоне роста российской угрозы канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что вопрос о вступлении страны в НАТО не стоит на повестке дня и обещал сохранить нейтральный статус. С момента основания Австрии и вывода иностранных военных по окончании Второй мировой войны власти республики говорят о «вечном нейтралитете».

В мае 2023 года подавляющее большинство жителей Австрии выступило против вступления в НАТО. По данным опроса, проведенного Австрийским обществом европейской политики (OGfE), 61% респондентов высказались против присоединения к альянсу, лишь 21% поддержали эту идею.