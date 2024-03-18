В понедельник президент Майя Санду анонсировала предстоящий референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз. Она призвала парламент к подготовке процедур, а гражданских лидеров — к поддержке вступления.

Молдова, бывшая советская республика с населением 2,6 млн человек, подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и в марте получила проект рамочной программы для переговоров о присоединении.

Отношения страны с Россией стали напряженными после вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда Кишинев решительно осудил действия РФ.

В декабре Майя Санду объявила о планах провести референдум о вступлении в ЕС. Она заявила тогда, что у Молдовы появилась историческая возможность сделать шаг ко вступлению.

На референдуме будет решаться вопрос о закреплении европейских амбиций Молдовы в Конституции, чтобы будущие правительства не смогли сорвать это предложение.

«Государства-члены ЕС сейчас открыты как никогда, у нас есть необходимая политическая воля для этого шага, а наши граждане хотят быть частью ЕС», — сказала президент Молдовы.

«Это должно быть подтверждено и записано в Конституции, чтобы, кто бы ни был у власти, голос народа за это направление развития был обязательным для политического класса», — добавила она.

По ее словам, референдум может состояться в октябре, хотя дату будет выбирать парламент.