В своем выступлении на программе CNN Türk, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил вопросы внешней политики, в частности затронув отношения с Ираком.

Глава МИД отметил, что за 20 лет Ирак пережил сложные времена, сталкиваясь с оккупацией, гражданской войной и терроризмом. Но за последние годы страна достигла относительной стабильности и способности выполнять политические задачи. Фидан заявил, что Турция стремится к сотрудничеству с различными правительствами Багдада и поддерживает инициативы премьер-министра Мухаммеда Шии ас-Судани по развитию Ирака.

Глава МИД также отметил, что террористы из PKK использует нестабильную ситуацию в Ираке для укрепления своего присутствия и расширения своих позиций. «Хотя террористы из PKK позиционируют себя как врагов Турции и турецкой целостности, они не способны контролировать даже квадратный сантиметр земли в Турции. С другой стороны, террористы оккупирует очень большие территории в Ираке и Сирии, при поддержке других сил. Они фактически стали врагами стран, в которых находятся», — подчеркнул Фидан.

Министр заявил, что PKK наносит значительный вред Ираку и Сирии. Однако, по его словам, благодаря доверительным и дружеским отношениям с иракскими властями был достигнут определенный прогресс в решении данной проблемы.

Фидан подчеркнул значимость решения Ирака по объявлению PKK террористической организацией и необходимость объединения усилий внутри страны для борьбы с этой угрозой.

Кроме того, Фидан упомянул о готовящемся визите президента Эрдогана в Ирак, в рамках которого планируется подписание рамочного соглашения, охватывающего различные сферы взаимодействия между странами, включая безопасность, энергетику и экономику.