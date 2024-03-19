Отвечая на вопрос о нападениях Израиля на Газу, Фидан выразил глубокую озабоченность ситуацией, подчеркнув эмоциональную связь с жителями Газы.

Министр выразил скептицизм относительно некоторых международных усилий по оказанию помощи жителям Газы, считая их недостаточными и нецелевыми, указывая на то, что основная цель должна заключаться в предотвращении страданий людей.

«Эти действия, возникшие в ответ на ранее созданный международной системой кризис, недостаточны и не направлены на предотвращение страданий людей. Это грустно осознавать. Основная цель этих действий не в том, чтобы предотвратить страдания людей в Газе», — заметил Фидан.

Министр подчеркнул важность достижения прекращения огня и необходимость ускорения гуманитарной помощи. Он указал на сложности в переговорах между ХАМАС и Израилем, отмечая, что несмотря на усилия Катара и Египта, прогресс отсутствует.

Фидан также раскритиковал действия премьер-министра Израиля Нетаньяху и выразил обеспокоенность по поводу молчания Запада по этому вопросу.

«Недопустимо, чтобы Нетаньяху превращал данную проблему в шоу во имя спасения своего будущего. Что еще хуже, так это то, что Запад хранит молчание по этому вопросу», — подчеркнул Фидан.

Кроме того, министр отметил, что международное сообщество признает необходимость двухгосударственного решения конфликта и важно подойти к реализации этой идеи.

«Двухгосударственное решение принято в качестве политической позиции. Это получило международное признание. Все это приняли. Теперь вопрос в том, «что нужно сделать для того, чтобы это оно реализовалось?» Мы находимся в процессе работы над этим и ведем дипломатические переговоры», — заявил Фидан.