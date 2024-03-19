«Посол РФ был официально уведомлен о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну», — говорится в заявлении МИД.

В Приднестровье были установлены шесть избирательных участков для участия в российских президентских выборах, в том числе три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе.

Это было осуществлено в соответствии с указаниями российского посольства, сообщает Первый Приднестровский телеканал. Однако молдавское внешнеполитическое ведомство разрешило открыть для голосования лишь один участок, который находится на территории российского посольства в Кишиневе.

В ответ на действия России МИД Молдовы организовал встречу с Васнецовым, чтобы выразить ему недовольство. В министерстве подчеркнули, что «подобные действия РФ нарушают нормы и принципы международного права, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Молдовы».

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия попытается спровоцировать конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.

Взаимоотношения между Молдовой и Россией резко обострились на прошлой неделе, когда непризнанное Приднестровье обратилось к РФ с «призывом о защите», а президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузской автономии, обсудив «действия молдавских властей против автономии».