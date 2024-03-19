Палата общин Канады проголосовала за поддержку широкого пакета мер, ограничивающих экспорт оружия Израилю. Пакет включает запрет на выдачу разрешений на экспорт канадских вооружений в Израиль, а также призывает стороны немедленно прекратить огонь в Газе и освободить всех израильских заложников.

204 законодателя поддержали предложение, 117 проголосовали против. Голосованию предшествовали ожесточенные дебаты. Некоторые законодатели охарактеризовали пакет как антиизраильский.

Одобренный пакет резко отличается от первоначальной версии, которую левоцентристская Новая демократическая партия (НДП) предлагала ранее. В том предложении содержался призыв к Канаде немедленно признать Государство Палестина. Однако в итоговый документ, вынесенный на голосование, этот пункт не вошел. В пакет включено давнее утверждение МИД Канады о необходимости «‎‎прилагать усилия к созданию палестинского государства в рамках решения о двух государствах».

Премьер-министр Джастин Трюдо поддержал право Израиля на самооборону, одновременно осуждая насилие в отношении палестинцев.

«Вечернее голосование парламента не оправдало наших надежд, но тем не менее это небольшой шаг вперед к прекращению участия Канады в геноцидной войне Израиля в секторе Газа»‎, — говорится в заявлении НДП, чьим лидером является первый сикх-депутат в истории Канады Джагмит Сингх.

Канада экспортировала в Израиль военных товаров на рекордные $28,5 млн в первые три месяца после 7 октября. С тех пор Канада «приостановила» выдачу разрешений на экспорт из-за риска того, что они могут быть использованы для нарушения прав человека.

С принятием этого предложения правительство страны фактически пообещало принять четкую политику ограничения экспорта, включая уже выданные разрешения, а не просто временную приостановку выдачи разрешений.

Следующая инициатива НДП, как уточнили в партии, — обложить санкциями незаконные еврейские поселения и наиболее радикальных чиновников аппарата премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выступающих за насильственное переселение палестинцев из Газы.