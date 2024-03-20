ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ООН: голод в Газе — военное преступление
Израильские ограничения на доставку гуманитарной помощи в Газу могут быть приравнены к военным преступлениям, считает правозащитное бюро ООН
ООН: голод в Газе — военное преступление
Сектор Газа / Photo: AFP
20 марта 2024 г.

Ограничения гуманитарной помощи для сектора Газа, создаваемые Израилем, могут быть расценены как военное преступление, заявил во вторник глава ООН по правам человека Волкер Тюрк.

Эта резкая оценка последовала за опубликованным в понедельник при поддержке ООН докладом, в котором говорится, что голод может наступить к маю, если боевые действия в палестинском эксклаве с населением 2,3 млн человек продолжатся.

«Масштабы сохраняющихся ограничений Израиля на доставку помощи в Газу, а также то, как он продолжает вести боевые действия, могут быть приравнены к использованию голода в качестве метода ведения войны, что является военным преступлением», — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк.

В то время как гуманитарные организации обвиняют Израиль в блокаде Газы, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху утверждает, что оно содействует оказанию помощи, а ООН и гуманитарные группы виноваты в любых проблемах, связанных с количеством и темпами доставки.

Как оккупирующая страна, Израиль обязан обеспечить население Газы продовольствием и медицинской помощью, а также содействовать работе гуманитарных организаций, пытающихся доставить помощь, говорится в заявлении Тюрка.

В опубликованном в понедельник докладе Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности говорится, что недоедание и отсутствие продовольственной безопасности, вероятно, превысили уровень голода на севере Газы, а смертность от голода может вскоре стать массовой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us