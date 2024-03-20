Ограничения гуманитарной помощи для сектора Газа, создаваемые Израилем, могут быть расценены как военное преступление, заявил во вторник глава ООН по правам человека Волкер Тюрк.

Эта резкая оценка последовала за опубликованным в понедельник при поддержке ООН докладом, в котором говорится, что голод может наступить к маю, если боевые действия в палестинском эксклаве с населением 2,3 млн человек продолжатся.

«Масштабы сохраняющихся ограничений Израиля на доставку помощи в Газу, а также то, как он продолжает вести боевые действия, могут быть приравнены к использованию голода в качестве метода ведения войны, что является военным преступлением», — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк.

В то время как гуманитарные организации обвиняют Израиль в блокаде Газы, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху утверждает, что оно содействует оказанию помощи, а ООН и гуманитарные группы виноваты в любых проблемах, связанных с количеством и темпами доставки.

Как оккупирующая страна, Израиль обязан обеспечить население Газы продовольствием и медицинской помощью, а также содействовать работе гуманитарных организаций, пытающихся доставить помощь, говорится в заявлении Тюрка.

В опубликованном в понедельник докладе Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности говорится, что недоедание и отсутствие продовольственной безопасности, вероятно, превысили уровень голода на севере Газы, а смертность от голода может вскоре стать массовой.