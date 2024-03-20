По словам Хенрика Хололея, высокопоставленного советника Европейской комиссии, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) может стать фактором, меняющим правила игры в сфере взаимосвязи между Азией и Европой. Неоднократные визиты Хололея в Казахстан подчеркивают приверженность Европейского Союза развитию этого маршрута.

За последний год Казахстан и ЕС предприняли совместные усилия по продвижению ТМТМ. Исследование Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) определило маршрут через Южный Казахстан как наиболее устойчивый вариант для соединения Центральной Азии и Европы. Для реализации этого видения необходимы значительные инвестиции в модернизацию инфраструктуры вдоль коридора — около 16 млрд евро.

Важным шагом стала обещанная поддержка со стороны европейских и международных финансовых институтов в размере 10 млрд евро на повышение потенциала ТМТМ. ЕС подчеркивает необходимость продолжения переговоров со странами Центральной Азии, особенно с Казахстаном, для обеспечения бесперебойной реализации проекта.

Для обеспечения эффективности ТМТМ — или Срединного коридора — были определены несколько ключевых целей. Среди них цифровизация торговых процессов, упрощение пересечения границ и создание единой нормативной базы в странах региона. Ожидается, что ТМТМ существенно увеличит региональную интеграцию и экономический рост.

Срединный коридор, также называемый ТМТМ, представляет собой торговый путь из Юго-Восточной Азии и Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Это альтернатива Северному коридору, проходящему на севере через Россию, и южному морскому пути через Суэцкий канал.

Географически Срединный коридор является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой. Трансказахстанская железная дорога была завершена в 2014 году, а железная дорога Баку — Тбилиси — Карс введена в эксплуатацию в 2017 году.