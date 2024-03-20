Движение «Хезболла» пообещало противостоять любым угрозам со стороны Израиля после того, как Тель-Авив объявил о создании нового подразделения для охраны израильских границ с Ливаном и Сирией.

Израиль 19 марта представил новую бригаду «Хахарим» в качестве «оперативного реагирования на ситуацию на северной границе, основанного на оценке обстановки». Под командованием полковника Лирона Эпплмана бригада должна начать операции в ближайшие недели в спорных регионах горы Хермон (также известной как Джабаль аш-Шейх) и горы Дов (также ферма Шебаа). Израиль оккупировал эти территории Сирии и Ливана после арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов.

Представитель «Хезболлы» заявил, что движение «будет противостоять любым изменениям» со стороны противника. Шиитская группировка заявила, что считает Израиль основной причиной кризиса, охватившего Ближний Восток.

Сегодня Израиль официально находится в состоянии войны и с Ливаном, и с Сирией. В результате конфликта в секторе Газа и израильского военного вторжения в палестинский эксклав напряженность достигла наивысшей точки за последние годы. С 7 октября «Хезболла» и Израиль практически ежедневно обстреливают территории друг друга.

«Мы ведем войну на нескольких фронтах — в Ливане, Сирии, Иудее и Самарии [так в Тель-Авиве называют оккупированный Западный берег реки Иордан — прим. ред.], а также в секторе Газа», — заявил начальник израильского Генштаба Герци Халеви во время визита в оккупированный Израилем регион Бенджамин на Западном берегу.

«Хезболла» 19 марта заявила о новых атаках на север Израиля в рамках ежедневных операций «в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и в поддержку их доблестного и благородного сопротивления».

Израиль, со своей стороны, заявил об авиаударах по позициям «Хезболлы» в Марвахине и Аль-Адисе на юге Ливана. Кроме того, 18 марта Израиль нанес авиаудары по Дамаску.