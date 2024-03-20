Задача-максимум Североатлантического альянса (НАТО) состоит в том, чтобы открыть второй фронт против России в Закавказье. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[У НАТО] есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион», — заявила Захарова. Она добавила, что договоренности, достигнутые при посредничестве России, «буквально сработали как красная тряпка для Запада, потому что это была дорога к миру, основанная на взаимном уважении и взаимном учете интересов».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также выразил свое мнение по этому поводу, отметив, что стремления НАТО закрепиться на Кавказе известны Москве. Он усомнился в том, что попытки альянса расширить свое влияние способствуют стабилизации региона. «Россия внимательно следит за активностью военно-политического блока», — подчеркнул Песков.

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в страны Южного Кавказа стал предметом особого внимания. 17 марта он посетил Азербайджан, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым, а затем отправился в Грузию и Армению. В Грузии Столтенберг призвал к активизации усилий для противодействия России. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул лояльность и надежность страны как партнера НАТО.

По итогам визита в Армению было объявлено о новом формате сотрудничества «Индивидуально адаптированный план партнерства Армения-НАТО», что Пашинян описал как важный шаг в отношениях Еревана с альянсом. Армянский премьер выразил надежду на скорое утверждение плана.