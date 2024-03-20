В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вступление в ЕС остается неизменной стратегической целью Анкары.

«Наша позиция – более позитивная повестка между ведомствами ЕС и Турцией, а также вывод отношений на более высокий уровень. Турция видит свое будущее в Европе. Наша цель неизменна, в вопросе членства Турции ЕС мы ожидаем от Европейского союза проявления воли», — заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Фидан подчеркнул значимость этой цели, выразив недовольство позицией некоторых стран: «Я повторил, что процесс вступления Турции в ЕС слишком важен, чтобы его оставлять на усмотрение бесплодных политических повесток некоторых стран».

Он также высоко оценил позицию Испании по вопросу поддержки Палестины и принципиальную стойкость этой страны в Европейском Союзе с начала кризиса в Газе.

«Испания с первого дня занимает принципиальную позицию по вопросу Газы внутри Европейского Союза и стоит на стороне народа Палестины», - поделился Фидан, подчеркивая универсальность палестинской проблемы.

«Эта похвальная позиция Испании также служит доказательством того, что палестинский вопрос выходит за рамки религиозных и этнических идентичностей и является универсальным делом», – заключил турецкий дипломат.