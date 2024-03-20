Об этом сообщают высокопоставленные представители ООН.

Жители региона Дарфур на западе страны сталкиваются с вероятностью повторения геноцида. В городе Омдурман близ столицы Хартума, на улицах регулярно происходят взрывы и стрельба.

Суданская армия недавно вернула контроль над городом Омдурман, но обстрелы все еще продолжаются. Сражения между армией и группировкой RSF привели к гибели по меньшей мере 14 000 человек по всей стране.

Женщины, бежавшие из Дарфура в соседний Чад, рассказывают о случаях изнасилований со стороны ополченцев. Мужчины в лагерях вспоминают об уличных казнях и похищениях. Ситуация в Омдурмане остается напряженной, несмотря на недавние успехи армии.

Более 3 млн человек бежали из региона Хартум только за последние 11 месяцев. Граждане обвиняют обе стороны конфликта в разрушениях и насилии, но особенно выделяют действия RSF.

Суданские военные, в свою очередь, подвергаются критике за интенсивное использование воздушных бомбардировок, в том числе в гражданских районах, где скрываются бойцы RSF.

В ходе конфликта широко распространены грабежи, нападения на пожилых людей и женщин, а также случаи изнасилования. Свидетельства очевидцев и жертв подчеркивают серьезность и глубину гуманитарной катастрофы, с которой сталкивается страна.

«Если мы изнасилуем вашу дочь или вашу девушку — это око за око. Это наша страна, и это наше право, и мы пользуемся им», — приводит BBC слова одного из членов RSF.

Гражданская война между армией Судана и RSF началась 15 апреля. Поводом для конфликта послужил вопрос интеграции RSF в структуру армии. Начавшиеся в столице боевые действия вскоре охватили всю страну.

Правительство Судана призвало международное сообщество объявить RSF «террористической группировкой».

Кровопролитие не прекращается вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня и международному давлению на воюющие стороны.