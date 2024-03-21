Турция стала страной с наибольшим количеством лесопосадок в Европе. По этому показателю республика занимает четвертое место в мире. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Также страна заняла 27-е место в категории государств с наибольшими лесными ресурсами в соотношении к площади.

Председатель Палаты инженеров лесного хозяйства Хасан Тюркылмаз заявил: после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил «Национальную мобилизацию по лесовосстановлению», власти страны засадили лесами территорию размером с остров Мармара.

В беседе с агентством «Анадолу» Тюркылмаз подробно рассказал о деятельности в области лесного хозяйства по случаю отмечаемой в республике Недели лесов.

Эксперт уточнил, что леса в Турции защищены конституционным положением, при этом в других странах такого защитного закона нет.

Он также добавил, что 20 лет назад площадь лесов в стране составляла 20,2 млн гектаров, теперь же она превысила 23 млн гектаров «29,8% территории Турции покрыто лесами», — подчеркнул председатель палаты.

Тюркылмаз также отметил, что самый большой ущерб лесное хозяйство страны понесло от пожаров в 2021 году. Однако страна быстро восстановила эти территории.

«Те, кто туда поедет, увидят, что поле расчищено, посажены саженцы, а некоторые из них увидят зеленое покрытие, образованное ростом семян и саженцев», — уточнил эксперт.

Аналогичным образом, в районе Гейнюк в Болу на сегодняшний день было посажено 269 тыс. саженцев в рамках работ, начатых в регионе после пожара, произошедшего семь лет назад, отметил региональный директор лесного хозяйства Махмут Шентюрк.

«Около 250 гектаров лесной территории пострадало от пожара. Бригады проводили работы по восстановлению лесов на всей территории, не оставляя ни одного участка земли пустым», — уточнил собеседник «Анадолу».

По его словам, тогда пожар длился три дня, и его было трудно потушить. После того как пожар был потушен, в регионе сразу же начались работы по лесовосстановлению.

«Было посажено 11 тыс. фруктовых, 258 тыс. сосновых саженцев, и в общей сложности в этом районе было посажено 269 тыс. саженцев. Кроме того, в этом районе в качестве дополнения было посажено 500 кг семян красной сосны», — отметил Шентюрк.

Некоторые местные жители хотели, чтобы на сожженных территориях были посажены оливковые деревья, заявил Тюркылмаз.

«Сгоревшие территории необходимо засаживать теми же видами деревьев. Неправильно заменять деревья чем-либо, кроме существующих видов. Красная сосна — это вид деревьев с биологией, наиболее подходящей для культуры лесовосстановления после пожара», — пояснил эксперт.

По его словам, лесная организация испытывает дефицит кадров.

«Наши рабочие, государственные служащие и инженеры, работающие в лесной организации, обязаны работать 24 часа в сутки, но нет кадровой поддержки для работы посменно. Число выпускников университетов, нанятых Министерством сельского и лесного хозяйства для работы в этих районах, составляет 35 тыс., в то время как число сотрудников Главного управления лесного хозяйства, которое управляет 30% лесной территории, составляет 6 000 человек», — подчеркнул председатель.