Вашингтон наложил вето на три проекта резолюций Совбеза ООН за более чем пять месяцев войны. Теперь же США представили собственный проект резолюции, призывающий к «немедленному прекращению огня для освобождения заложников» в секторе Газа. Об этом 20 марта сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«У нас действительно есть резолюция, которую мы выдвигаем прямо сейчас, которая находится на рассмотрении Совета Безопасности ООН и которая призывает к немедленному прекращению огня и освобождению заложников, и мы очень надеемся, что страны поддержат это», — заявил Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию.

Госсекретарь 20 марта встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, «чтобы обсудить гуманитарный кризис в Газе и усилия по немедленному увеличению помощи палестинцам».

При этом он уточнил, что США по-прежнему «‎поддерживают Израиль и его право защищаться, чтобы убедиться, что 7 октября больше никогда не повторится»‎.

В то же время, подчеркнул Блинкен, США «‎‎сделают приоритетом защиту гражданских лиц, оказывая им гуманитарную помощь».

При этом Вашингтон до сих пор не сделал ничего, чтобы надавить на Израиль и заставить его ослабить блокаду Газы — с 8 октября Израиль запретил ввоз в сектор продовольствия, медикаментов, топлива и воды.

С октября США наложили вето на три проекта резолюций в Совбезе ООН. Последний документ от Алжира требовал немедленного прекращения огня. Его поддержали все члены СБ, кроме США, которые выступили против, и Великобритании, которая воздержалась.

Вашингтон обосновал свое вето тем, что резолюция в Совбезе может поставить под угрозу усилия США, Египта и Катара по достижению гуманитарной паузы в военных действиях. Однако, похоже, сейчас ситуация изменилась, раз сами американцы выступают за немедленное перемирие.

США традиционно защищают Израиль на полях ООН. Однако уже минимум дважды Вашингтон воздерживался при голосовании, позволяя Совбезу принимать резолюции, направленные на увеличение помощи Газе и прекращение боевых действий.