Сообщается, что правительство США рассматривает сделку с Джулианом Ассанжем, которая позволит ему признать себя виновным в совершении мелкого правонарушении — в «неправильном обращении» с секретными документами. Его адвокаты же утверждают, что они не видят признаков изменения подходов Вашингтона к делу Ассанжа.

В среду газета Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции США рассматривает способы «закончить» длительную судебную тяжбу основателя WikiLeaks в Лондоне против экстрадиции в США по обвинению в шпионаже за публикацию 14 лет назад тысяч секретных документов США, связанных с войнами в Афганистане и Ираке.

Сообщается, что план предусматривает снятие 18 обвинений по Закону о шпионаже, если Ассанж признает себя виновным в неправильном обращении с секретными документами, что является мелким правонарушением. Ассанж сможет подать заявление о признании вины дистанционно из Лондона и, скорее всего, окажется на свободе вскоре после заключения сделки, поскольку он уже провел пять лет под стражей в Великобритании.

Адвокаты Ассанжа заявили, что не знают о каких-либо изменениях в стратегии обвинения.

«Адвокатам Ассанжа неуместно давать комментарии, пока его дело рассматривается в Высоком суде Лондона, кроме как сказать, что нам не дали никаких указаний на то, что Министерство юстиции намерено урегулировать это дело. США продолжают с той же решимостью, что и раньше, добиваться экстрадиции по всем 18 обвинениям. Это грозит ему 175 годами тюремного заключения», — сказал Барри Поллак, один из адвокатов Ассанжа.

Ожидается, что в ближайшие недели Высокий суд примет решение о предоставлении Ассанжу еще одной попытки обжаловать экстрадицию. Ассанж, который содержится в тюрьме строгого режима Белмарш, как сообщают, был болен и не смог принять участия в последнем слушании месяц назад.

Если двое судей вынесут отрицательное решение, он исчерпает все возможности оспорить экстрадицию через британские институты, и единственным способом для него станет обращение в Европейский суд по правам человека. Решение ЕСПЧ может оставить запрет на экстрадицию до тех пор, пока суд не рассмотрит дело.

В 2019 году администрация Трампа выдвинула Ассанжу ряд обвинений по Закону о шпионаже 1917 года. На слушаниях, посвященных разрешению Ассанжу подать апелляцию в феврале, его адвокаты утверждали, что в случае экстрадиции он может стать мишенью для «внеправового устранения» со стороны американского государства, особенно в свете «высокой вероятности возвращения администрации Трампа».