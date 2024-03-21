Фотограф президента Франции Эммануэля Макрона опубликовал в Instagram фотографии, на которых он бьет по боксерскому мешку.

Снимки, демонстрирующие спортивную форму французского президента, вызвали обширные обсуждения в социальных сетях, где пользователи не без иронии сравнивали его с «Рокки». Некоторые выразили сомнения относительно подлинности фотографий, указывая на чрезмерные размеры бицепсов.

Фотографии были опубликованы вскоре после заявлений Макрона о необходимости решительных действий против России и возможной отправке западных войск в Украину. «Если мы оставим Украину в одиночестве, позволив Москве выиграть эту войну, дальше Россия будет угрожать уже Молдове, Румынии и Польше», — заявил французский президент.

Французский женский еженедельник Femme Actuelle достаточно лестно отозвался о снимках политика, отметив, что фотографии произвели значительный эффект, и выделил «рельефные бицепсы».

Однако во Франции не все восприняли эти снимки положительно. Оппозиционный депутат от партии «Зеленые» Сандрин Руссо разместила фотографию в X (Twitter) с комментарием: «Какое убожество политики!»

«Поза выглядит эффектно», — отметила французская ежедневная газета Le Figaro, добавив однако, что фотографии «вызвали немало насмешек».

Своими снимками Макрон присоединился к длинному списку политиков, стремящихся продемонстрировать свою физическую и спортивную форму.

Ранее президент Путин делился фотографиями, на которых он сидел верхом на лошади с голым торсом, а также снимками своего участия в хоккейных матчах. Кроме того, он публиковал видеокадры своих занятий дзюдо.